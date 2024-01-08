Зміна тактики, небезпечні дрони та де очікується "великий наступ" РФ: що відомо про ситуацію на фронті

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко побував на одній з позицій українських прикордонників біля Бахмута. Тут окупанти зосередились на селі Богданівка, дуже активно його б’ють.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Нова тактика росіян

Окупанти продовжують використовувати добре знайому нам тактику – штурмових хвиль у групах від кількох людей до 50 бійців. Але з новими деталями - прикордонники кажуть, вони зауважили, що першими відтепер йдуть професійні штурмовики. Якщо їм вдалось просунутись, за ними другою хвилею, одразу посилають "копачів", чия задача швидко викопати окопи та закріпитися. Далі окопи заповнюють мобілізовані.

Якщо ж штурм вийшов невдалий, то українські позиції прочинає рівняти з землею російська артилерія. Та й не тільки позиції, а й ті населені пункти на Донбасі, до яких окупанти можуть дотягнутися. Просто рівняють із землею.

Нові російські дрони на фронті

Але в цілому конфігурація лінії фронту мало змінилася від Нового року. Авдіївку окупанти так і не взяли, хоча обіцяли до 14, до Нового Року, інші ставили терміни. Андрій Цаплієнко зауважує, це вдалось завдяки вдалому застосуванню FPV-дронів, на які ми збираємо всією країною.

Андрій Цаплієнко

Також є інформація про нові дрони в окупантів.

"Проти таких дронів, кажуть, безсилі засоби окопного РЕБ, вони впевненіше наводяться і долітають, але поки що вони існують на рівні експериментів. Проте, це для нас сигнал – поквапитись з нашими розробками", - наголошує Цаплієнко.

Де можуть наступати росіяни?

Кореспондент ТСН зауважує, що є чутки про те, що окупанти спробують провести потужний наступ на Харківщині і знов захопити Куп‘янськ, навіть називають дату, 15 січня.

"Але, мені здається це обманка , вони спробують зосередитись на іншій задачі – захопленні нашого форпосту під Бахмутом, міста Часів Яр. Про це, до речі, говорять бої в районі Богданівки, про які я говорив, з метою пробитись до водоканалу Сіверський Донець – Донбас і таким чином вийти на Часів Яр", - каже Цаплієнко.

ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓❗️ Чи піде Росія в активний наступ під Харковом?! Коментар від Андрія Цаплієнка

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