Зміна влади: яку нову посаду посяде Джонсон і до чого тут Україна

Є багато варіантів, де Борис Джонсон знайде себе. Це реально дуже серйозний і дуже крутий політик, який, можливо, навіть повернеться на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, про це дуже багато говорять.

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про політичне майбутнє Бориса Джонсона в ефірі "1+1" у рамках телемарафону 5 вересня, відповідаючи на запитання, наскільки британський екс-прем'єр має шанси стати наступним Генсеком НАТО, посада якого скоро звільняється.

"60% консерваторів, не тих, що сидять у парламенті, а по всій країні, оцінили дії своїх представників у парламенті, як не дуже вчасні, вони б хотіли затримати Бариса Джонсона (на посаді прем'єр-міністра – ред.). Але це країна права – прийнято рішення, рухаємось далі. Але я хочу сказати, що у Бориса Джонсона вже є певні ідеї, про які, з різних причин, ми де будемо зараз говорити. Але чекайте, я думаю, ми побачимо Бориса Джонсона в нових іпостасях. І я впевнений, що Україна продовжуватиме займати дуже важливу частину в його житті", - наголосив Пристайко.

Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії також розповів, про що сказав Борис Джонсон, звертаючись до нового прем'єр-міністра Ліз Трасс.

"Він не криється, він відкрито каже і у своїй промові, коли він передавав ключі від Даунінґ-стріт, 10, Ліз Трасс, він сказав, що "я тебе прошу, три питання: по-перше, продовжуй взаємодію зі Сполученими Штатами, це критично важливо. Треба сприяти об'єднанню партій і треба допомагати Україні". Оці три питання, які він постійно висловлював", - зазначив посол.

Пристайко додав: "І треба сказати, що вона (Елізабет Трасс – ред.), відповідаючи Борису Джонсону сказала, що, "Борис, я ціную ту частину, яку ти зробив, твоє лідерство. І головне, що ти зробив, – ти відстоював наших українських друзів".

За словами посла, оце відчуття передачі і прийому інформації було дуже важливо і цікаво спостерігати. "І не тільки нам. Я впевнений, що в Кремлі так само уважно спостерігають за тим, що відбувається в Британії", - зауважив він.

Відповідаючи на запитанні, чи отримає Джонсон посаду в українському уряді, Пристайко зазначив наступне: "Я чув багато чого, я в Лондоні, мені важко сказати, чи відбуваються у нас там такі зміни, щоб політику класу Бориса Джонсона запропонували там якусь посаду".

Нагадаємо, Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Відповідні зміни можуть відбутися вже у вересні наступного року, коли чинний очільник Альянсу покине свій пост.

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