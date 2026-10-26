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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Зміна влади в Сербії та перший тур у Болгарії: що означають результати виборів для Європи та України

У Сербії партія Александара Вучича програла вибори «Студентському списку», а в Болгарії на виборах президента оголошено другий тур.

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У двох країнах відбулись вибори

У двох країнах відбулися вибори / © Associated Press

Новий парламент у Сербії, а в Болгарії обирають нового президента. Одіозний колишній президент Сербії Александар Вучич заздалегідь визнав поразку своєї партії перед студентським рухом, і країна поринула в гучні гуляння. А от у Болгарії вже очікують другого туру — між кандидаткою від чинної влади та колишнім проукраїнським прем’єром.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сербія: поразка партії Вучича та тріумф «Студентського списку»

Сербія ще відучора святкує результати дострокових парламентських виборів. Тим часом увечері, ледь не одразу після завершення голосування, з заявою виступив очільник Сербської прогресивної партії.

Александар Вучич, лідер Сербської прогресивної партії: «Очевидно, що ми програли ці вибори».

Сам він оголосив перегони наприкінці вересня, подавши у відставку з посади президента, щоб ще раз позмагатися за прем’єрське крісло. Втім, за попередніми прогнозами, його список «Александар Вучич — Об’єднана Сербія» здобув трохи менше 39% голосів виборців, водночас «Студентський список» отримав майже 53%. Соціологічні організації та моніторингові компанії оцінюють явку виборців у 67,6% до 19:00, що є найвищим показником з часів розпаду Югославії 1992 року.

Радомир Саїчич, кандидат на виборах у Сербії («Студентський список»): «Сьогодні ввечері голос народу чути по всій Сербії. Сьогодні ввечері цей голос лунає вільно. Сьогодні ввечері громадяни Сербії показали, що немає перешкоди більшої за їхню волю і що жодна сила не може вічно перемагати народ, який вирішив взяти свою долю у власні руки».

Вибори відбулися після майже двох років студентських протестів проти корупції. Поштовхом до них стала трагедія 2024 року в місті Новий Сад, де внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинуло 16 людей. Саме з цього руху і народився «Студентський список», який здобув перемогу. Тепер там представлено 250 кандидатів, серед яких студенти, професори, лікарі, підприємці, діячі культури та активісти. Вони попередньо здобули близько 140 мандатів із 250 у парламенті — Народній скупщині Сербії, водночас сила Вучича візьме близько 105 місць.

«Студентський список» уже привітали у ЄС, висловлюючи готовність до співпраці.

Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення: «Вітаємо „Студентський список“ з перемогою! Це ті самі цінності, які лежать в основі нашого Європейського Союзу. Для Сербії може розпочатися новий розділ. Двері до ЄС відчинені, і ми готові рухатися вперед разом».

Що ж до українського питання, то студентський рух виступає за територіальну цілісність України, але водночас заявив про намір зберегти відмову Сербії від санкцій проти РФ. Втім, варто дочекатися формування уряду, наголошують експерти у ЗМІ.

Болгарія: протистояння проросійського курсу та проукраїнського експолітика

Перший тур президентських виборів минув і в Болгарії — на країну чекає другий тур. Явка була невелика: лише трохи більше 22%. З невеликим розривом далі пройшли два кандидати — Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує обов’язки президента, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Йотова має трохи більше ніж 34,5% голосів, а Гюров — понад 32,5%. Вона є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева.

Іліяна Йотова, кандидатка на президентських виборах у Болгарії: «Нам, болгарам, як ніколи потрібні консенсус, розмова, діалог та єдність. І я проголосувала за Болгарію».

Ба більше, Радев і Йотова обоє закликають до дипломатичного припинення війни Росії проти України. Натомість другий кандидат Андрей Гюров за часів своєї короткої каденції підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною, а також активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС і підтримує Росію.

Андрей Гюров, кандидат на президентських виборах у Болгарії: «Ми хочемо Болгарію, яка дивиться у майбутнє — європейську, вільну та горду Болгарію, де достатні доходи, де ми можемо почуватися впевнено щодо завтрашнього дня і де держава функціонує так, як має».

Другий тур голосування відбудеться уже 1 листопада. Попри церемоніальність посади міжнародний аспект, яким опікується саме президент, для болгарів стає дедалі критичнішим, зважаючи на ті ж атаки дронів у Чорному морі поблизу їхнього узбережжя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 26 ЖОВТНЯ! Ракети б’ють по містах! У ворога СПАЛАХНУВ ДИЗЕЛЬ і ТЕЦ! ПУТІНА СХОВАЛИ

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