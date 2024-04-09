Зміни до мобілізації: драконівські штрафи і нові сюрпризи для ухилянтів – що відомо

ТСН.ua розбирався, кого ще можуть мобілізувати та які компанії отримали бронь для своїх співробітників.

Колектив пересувного цирку отримав бронь від мобілізації – це підприємство, за переконанням уряду, є критично важливим у часи війни. І все це на тлі пекельної роботи нардепів над правками до мобілізаційного законопроєкту.

Які штрафи запропонували нардепи, кого ще можуть мобілізувати та які компанії отримали бронь для своїх співробітників, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Штрафи для ухилянтів

8 квітня профільний комітет ВР розглянув законопроєкт, який стосується військових правопорушень. Суми штрафів вас точно вразять. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачено штраф від 17-ти до понад 22-х тисяч гривень для громадян і від 34-х тисяч гривень для юридичних осіб. Також відомо, що за відмову від проходження медогляду не передбачено тюремних термінів. Крім штрафу, громадяни повинні будуть повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та електронну пошту.

Мобілізація засуджених

Ба більше, комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт, що дозволяє мобілізацію засуджених, але з виключеннями.

"Пропонується брати на службу не всіх. Не потраплять особи, які вчинили злочини проти нацбезпеки, вбивці, ґвалтівники, педофіли та ДТП зі смертельним наслідком під дією алкоголю або наркотиків", – йдеться в повідомленні нардепа Бужанського.

Не підуть на фронт

Штрафи та мобілізацію засуджених вже давно мусолять нардепи. То ловіть ще одну гучну новину.

За словами нардепа Ярослава Железняка, ДП “Пересувний цирк” отримало статус критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ця новина викликала бурю хейту в соцмережах.

Реакція Мінкульту

У Міністерстві культури не розуміють такого хейту від суспільства, адже бронювання – законне. Ба більше, в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зауважив, що державне підприємство подало на бронювання лише 14 осіб.

А от коментарі українців відображають дещо іншу думку. Під дописом в.о міністра культури та інформаційної політики назбиралося чимало цікавих висловлювань.

За словами Карандєєва, з початку повномасштабного вторгнення встановлений урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа не змінювався – міністерство бронює працівників театрів, музичних закладів, цирків, без яких робота цих закладів неможлива.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, що Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств наприкінці 2023-го.

А з 2024-го заброньовані будуть усі працівники Нацполіції України. Про це заявляв нардеп Федір Веніславський: "всі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню".

Менше пощастило органам держвлади та місцевого самоврядування. Там зможуть бути заброньовані тільки керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій "Б" і "В", то серед них може бути заброньовано до 50% осіб. Щодо інших категорій силових структур та робітників державних підприємств теж є зміни, які мають проголосувати у новому мобілізаційному законопроєкті.

Коли проголосують мобілізаційний законопроєкт?

Єдине питання – коли мобілізаційний законопроєкт таки потрапить до зали голосування? Бо за словами нардепа Семінського, документ вже сформований, всі правки враховані.

Є велика вірогідність, що проголосують законопороєкт у другому читанні вже 10-11 квітня. Про це зазначає народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Однак питання залишається відкритим, бо нардепи знову не домовились. Про це написала Мар’яна Безугла y Facebook.

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СКАНДАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ: драконівські штрафи і нові сюрпризи для ухилянтів!