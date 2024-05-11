Зміни до мобілізації: з якими хворобами можуть призвати до армії — огляд

Від 18 травня усі чоловіки у віці 18–60 років, які мали статус “обмежено придатний”, повинні знову пройти ВЛК.

Міноборони оприлюднило перелік захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби. Серед них - ВІЛ, туберкульоз, гепатит, рак… У суспільстві знову натякають на “зраду”. Комусь "пощастить" більше і він буде служити у тилу, а когось таки відправлять на фронт. Ступінь придатності визначать на ВЛК.

Про усі нюанси скандального документу розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Ступені придатності до служби

Від 18 травня усі чоловіки у віці 18–60 років, які мали статус “обмежено придатний”, повинні знову пройти ВЛК. Це належить зробити до 4 лютого 2025 року. Медкомісія повинна буде надати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії. А саме:

придатні (повністю);

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатні для виконання специфічних завдань.

Непридатними військовозобов’язаних також можуть визнати, однак з певними уточненнями:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні, які потребують лікування;

непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців.

Якщо раніше військовим медикам не було на що спиратися у визначенні придатності чи непридатності людини до служби, то тепер Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати. Відповідний наказ Міноборони України від 27 квітня опублікований на сайті Верховної ради.

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У додатку із хворобами, станами та фізичними вадами, що визначають ступінь придатності до військової служби чи служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій. Відповідно до цих категорій військовозобов’язані або підуть на фронт, або будуть служити у тилу. Однак, все у рамках закона та об’єктивно, запевняють у департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя (додатки 1-3 Положення про ВЛЕ в ЗСУ).

Важливо, що проходити ВЛК тепер потрібно за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати відповідний орган чи особа. Для військовозобов'язаного - ТЦК та СП. Для військовослужбовця - командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

З якими хворобами можуть мобілізувати

Перелік хвороб, з якими можуть визнати придатними до служби в армії, вражає.

З туберкульозом, який клінічно вилікуваний - приймають на службу в ТЦК та частини забезпечення, а якщо діагностовані тільки “залишкові явища” після вилікованого туберкульозу, то таких чоловіків взагалі визнають придатними.

З ВІЛ непридатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії - на фронті.

Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Стосовно раку - цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами в тілі. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них “повільно прогресуюча”, можуть направити на службу в тил. Те саме, якщо у них рак шкіри або нижньої губи.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Військовозобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми також вважаються придатними. При цьому люди з шизофренією вважаються непридатними.

Весь перелік хвороб можна подивитися у документі на сайті Верховної Ради.

Чи мобілізують осіб з інвалідністю

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи з інвалідністю відповідно до висновку ВЛК. Вони можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Чоловіки від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців – тих, хто отримав травми під час участі в бойових діях.

Якщо ж надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть інвалідність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Рак, ВІЛ, туберкульоз, гепатит?! З якими хворобами можуть мобілізувати?!"

Нагадаємо, від 4 травня військові та військовозобов'язані проходять ВЛК за новими правилами. Вони прописані в змінах до наказу 402, виданими Міноборони.

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