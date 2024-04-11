Зміни під час мобілізації-2024: на військовозобов'язаних українців чекають нові обов'язки

Всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації.
Рада 11 квітня в цілому ухвалила законопроєкт про мобілізацію, тому на військовозобов'язаних українців чекають нові обов'язки.
Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.
Відповідно до тексту, ухваленого в другому читанні, який поширюють народні депутати (станом на 13:30 текст документа на сайті парламенту відсутній – ред.), у військовозобовʼязаних громадян з'являться нові обов'язки, зокрема вони повинні будуть:
- Пройти медогляд під час мобілізації.
- Уточнити свої дані в ЦНАП / ТЦК та СП / електронному кабінеті військовозобовʼязаного. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть, лише уточнити дані.
- Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.
Додамо, що всі військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані в ТЦК, мають зробити це протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації.
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