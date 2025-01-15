Зміни в мобілізації-2025: стало відомо про термінові нововведення для українців

Призов "дідів", час затримання і вилучення телефонів – це далеко не всі "сюрпризи", з якими може зіткнутися військовозобов’язаний під час мобілізації. Однак є і приємні новини. Наприклад, безперервне бронювання.

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Мобілізація триває

В Україні триває посилена мобілізація. Всі військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік. Мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років (до 25, лише якщо мають військовий досвід – строкову службу або військову кафедру).

У ТЦК роз'яснили низку важливих нюансів для українських чоловіків. Зокрема, заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві пані майор Лариса Козак на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 14 січня запевнила, що поліція не має права мобілізовувати військовозобов’язаних без співробітників ТЦК – лише проводити оповіщення.

Натомість працівники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліції. Водночас Козак звернула увагу, що працівники ТЦК не наділені ані правоохоронною, ані розшуковою функціями, ані функцією притягнення до відповідальності. Затримувати має право лише поліція. Однак з огляду на численні відео в соцмережах, на практиці цього далеко не завжди дотримуються. На натяк, що військові ТЦК беруть участь у затриманнях, Козак відповідає, що під час адмінзатримання громадян працівники ТЦК "сприяють працівникам поліції".

Мобілізація в Україні / Колаж: ТСН.ua

На скільки часу можуть затримати

За словами Козак, поліцейським у складі груп оповіщення та співробітникам ТЦК дозволено здійснювати розшук громадян, які ухиляються від встановлених правил військового обліку. Це охоплює питання і затримання, і доправлення до приміщення ТЦК. Офіцерка каже, що в разі вчинення злісної непокори працівникам поліції або працівникам ТЦК таких громадян можуть затримати відповідно до законодавства України терміном до трьох годин. У разі, якщо громадянин чинить спротив із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби:

"Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються до транспортних засобів, то якщо розбирати повну картину – це була непокора, адміністративний протокол про затримання".

Вилучення мобільних телефонів

Співробітники територіальних центрів комплектування не мають права конфісковувати мобільні телефони. Однак пані майор Козак наголосила, що саме приміщення ТЦК – це режимний об'єкт з обмеженим доступом. Тому в деяких кабінетах використання телефонів заборонено:

"Забирати засоби стільникового зв'язку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані, і проводити там роботу з засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося".

Час на вирішення побутових питань

Зауважимо, що нещодавно через заборону мобілізованому користуватися телефоном виник скандал. Оскільки чоловік проживав сам, вдома у нього залишився зачиненим кіт. Тварина провела 6 діб закритою у приміщенні без харчів та води і ледь не загинула. Чоловікові спочатку не дали змоги зателефонувати або хоча б передати ключі знайомим. Натомість пані майор Лариса Козак сказала, що їй невідомі випадки, коли військовозобов'язаним забороняли передати ключі або поспілкуватися з близькими людьми. Вона запевнила, що для вирішення побутових питань кожному військовозобов'язаному дають час. Але це передбачено для тих, хто прийшов до ТЦК без порушення. Такі військовозобов'язані мають два місяці:

"Для громадян, які доправлені як порушники, такої можливості нема".

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Мобілізація "дідів"

Нагадаємо, що 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування. Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Натомість у Волинському ОТЦК заявили, що однаково братимуть "дідів", бо немає законодавчої заборони на їхню мобілізацію. І от Лариса Козак з Київського ТЦК підтвердила – мобілізацію чоловіків, старших за 50 років, не зупинено – вона триває. Вона запевняє, що категорія громадян 50+ – це майбутні водії, логісти, тиловики. За словами пані майора, вона не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+ на "безпосередньо бойові посади".

Повістки заброньованим

Примітно, що Козак зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал "Укрпошта", з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Вони надходять без визначення наявності відстрочки або бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки, і її ігнорування може призвести до адміністративної відповідальності. Додам, що також можливо оформити безперервну відстрочку від мобілізації. За словами очільника Мінцифри, роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години:

"Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового – для безперервної відстрочки працівників".

За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року:

"Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв".

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія": зайдіть до кабінету громадянина; оберіть розділ "Подати заяву"; вкажіть дані кандидатів для бронювання; підтвердьте, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень; перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства – Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого. Нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія". За словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

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Блокпости на в'їзді до Києва

У Лариси Козак поцікавилися, з чим пов'язана масова перевірка документів на в’їздах до Києва, що спричиняє значні затори, які іноді тривають годинами. Пані майор відповіла, що ТЦК не мають стосунку до організації роботи блокпостів і перевірки документів у військовозобов’язаних. За її словами, це питання належить до компетенції безпекових органів, зокрема поліції, СБУ та військових, які виконують завдання на блокпостах. Ухвалюють рішення щодо роботи блокпостів, зокрема, і в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Як уже повідомлялося, Верховна Рада України 15 січня підтримала законопроєкт №12405, що передбачає чергове подовження загальної мобілізації.

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