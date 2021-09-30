Зміни в Україні від 1 жовтня: як почнеться опалювальний сезон, що буде з тарифами та новими лікарняними

Зміни в Україні від 1 жовтня: як почнеться опалювальний сезон, що буде з тарифами та новими лікарняними

На які зміни та нововведення чекати українцям.

Вже у жовтні в Україні очікують низку змін, які давно обговорюють.

ТСН.ua зібрав інформацію про основні новації та зміни, що очікують на українців від 1 жовтня 2021 року.

Старт опалювального сезону

В Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.

Також прем'єр доручив міністру енергетики Герману Галущенку простежити виконання завдань із підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду й щоденно інформувати суспільство про стан підготовки й проблемні питання.

Україна готова до опалювального сезону: хто отримає допомогу від держави

Зросте вартість опалення і води

Новий опалювальний сезон розпочнеться із суттєвого підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. У деяких містах доведеться платити на 70% більше за попередній сезон. Зростання тарифів в Україні неминуче, пояснює експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно. Адже держава залишила без пільг підприємства, що виробляють тепло. Їм доводиться купувати газ за ринковою ціною, а це автоматично збільшує тариф для населення.

"Чернівці вже остаточно ухвалили подорожчання на 70%. Одеса взагалі під великим питанням, чи буде у них опалювальний сезон. У Києві остаточно для населення ще не підвищується, але очікується від 2100 до 2400 гривень за одну гігакалорію", - каже вона.

www.pexels.com/pixabay

Нові тарифи на електроенергію

Уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств від 1 жовтня цього року. Тариф складе 1.44 грн для тих, хто споживає менше 250 кВт на місяць.

"Для тих, хто споживає більше - тариф залишиться без змін (1,68 за кіловат.). Так само не будуть зростати тарифи на електроопалення", - зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

Експертне середовище з приводу зменшення тарифу розділилося. Одні поділяють оптимізм чиновників і вважають, що Кабінет міністрів зробив величезний прорив у системі тарифоутворення. Інші ж кажуть, що нові тарифи не обґрунтовані і електрику продають нижче від собівартості, а це у майбутньому, мовляв, призведе до проблем у виробників.

pixabay.com

"Нафтогаз" назвав вартість газу на весь опалювальний сезон: нова ціна від 1 жовтня

Протягом опалювального сезону всі споживачі газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть єдину ціну за газ – 7,96 грн за кубометр. Новий тариф "Комфортний сезон" від "Нафтогазу" діятиме від 1 жовтня до 30 квітня. Він ідентичний річному тарифному плану "Фіксований", який також становить 7,96 грн за кубометр.

Різниця між тарифами полягає в тому, що з "Фіксованим" слід платити за реально спожитий газ, за лічильником. А ось "Комфортний сезон" передбачає, що щомісяця споживач буде платити фіксовану суму. Її нараховують на основі спожитого газу домогосподарством за минулий опалювальний сезон – від жовтня 2020 року до квітня 2021 року. Вираховується середній показник споживання кубометрів газу за місяць і обраховується за тарифом 7,96 грн/куб.м.

УНІАН

Україна повністю перейде на е-лікарняні

Від 1 жовтня Україна повністю перейде на електронні лікарняні. Оформлення всіх листків непрацездатності буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я.

У день відкриття лікарняний одразу буде доступний в онлайн-кабінетах державних служб, які відповідають за виплати – це соцстрахування і Пенсійний фонд. Нарахування компенсації непрацездатності відбуватиметься лише після закриття лікарняного. Це також одразу відобразиться онлайн.

Станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні. Загалом від початку роботи системи оформлено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. За словами нардепа, лише 100 лікарень поки що не змогли запровадити е-лікарняні.

Коли в Україні введуть електронні лікарняні — Економічні новини

Читайте також:

Погода в Україні: в Укргідрометцентрі розповіли, яким буде жовтень-2021;

в Укргідрометцентрі розповіли, яким буде жовтень-2021; Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови;

дата та умови; У жовтні на українців чекають "довгі вихідні": скільки днів відпочиватимемо.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання