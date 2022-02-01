Зміни в Україні від лютого: щеплення від поліомієліту і реєстрація на ЗНО

Зміни стосуються багатьох мешканців країни.

Від 1 лютого в Україні є чимало змін у різних галузях, які стосуються багатьох. Перше, на що від сьогодні звернуть увагу українці, які підуть до магазинів за продуктами, - то це на збільшення ціни на поліетиленові пакети. Це перший етап змін. Держава хоче навчити нас менше використовувати пластику, більша частина якого не переробляється.

На що чекати від лютого ще, - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Щонайменше дві гривні додатково до покупок. Від сьогоднішнього дня здорожчали поліетиленові пакети. Уряд встановив мінімальну ціну на пластикові торбинки, які продаються на касі товщиною понад 50 мікрон. Пакет із ручками, незалежно від розміру, коштує три гривні, без ручок - дві гривні. Тонкі маленькі "маєчки" зростати у вартості вже не будуть, адже 10 березня їх взагалі планують заборонити. У магазині в них можна буде покласти лише м'ясо, рибу чи крупи.

Кампанія зі щеплення від поліомієліту. Її перший етап охопить дітей віком від шести місяців до шести років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем. Етап триватиме три тижні. Таких заходів необхідно вжити через виявлення вірусу у 20 дітей восени 2021 року у Рівнеській облаті та на Закарпатті. За даними МОЗ, щоб сформувався імунітет до поліомієліту на все життя, потрібно шість доз вакцини. Адже хвороба не лікується.

Реєстрація на ЗНО відкрита. До 9 березня абітурієнти можуть подати заявку на участь в основній сесії. Розклад проведення зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднений на сайті Міносвіти та Центру оцінювання якості освіти. Основна сесія триватиме від 23 травня до 17 червня. До слова, вперше у вступників з'явилась можливість складати більшу кількість тестувань, ніж раніше: не п'ять, а шість-вісім. Втім, додаткові предмети можна скласти за власним коштом.

В'їзд до країн Євросоюзу. До ЄС можна потрапити, маючи COVID-сертифікат, за умови, що з моменту останньої дози минуло від 14 днів до дев'яти місяців. Крім того, якщо є бустерна доза, негативний ПЛР-тест чи довідка про одужання. Але від моменту позитивного тесту має минути не більше ніж пів року. Втім, кожна країна ЄС має право встановлювати правила в’їзду індивідуально. До прикладу Італія, взагалі закрила кордони для українських туристів до 15 березня.