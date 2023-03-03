Змінила телефон на молоток і ковадло: дружина бійця стала ковалем, щоб підтримати чоловіка на фронті

Залишившись сам на сам у кузні, Марія не жаліється, просто інколи бракує сил і іноді доводиться просити допомоги.

30-річна Марія Кобець з Брусилова, що на Чернігівщині, після мобілізації до ЗСУ свого чоловіка Андрія - освоїла ковальство. Жінка не хоче, щоб справа її чоловіка, поки він захищає Україну занепала. Марії довелося через війну опанувати не лише кузню, а й змінити асортимент, йдетсья в ТСН.

Раніше Марія ледь не щодня була у майстерні свого чоловіка, але просто знімала відео та фото і розміщувала у соцмережах, по суті - була піарником. “Я бачила як це робити, але ніколи не робила, не пробувала. Тепер практик, мишці ростуть”, - сміється жінка.

На початку минулого літа її Андрія мобілізували. Марія переживала, щоб після війни їм доведеться знову починати все з нуля, тому наділа чоловіковий фартух і сама стала до роботи з металом. На початку ковальства Андрій з Марією довго шукали свою нішу. Зупинилися на предметах домашнього вжитку, але тепер у кузні - поміж столових приборів, шампурів та грилів - ковані скоби для бліндажів. Невдовзі вони поїдуть на лінію фронту. “Це просто подзвонили військові, сказали, будуємо бліндажі, треба скоби, ви можете зробити? Зробила скільки було матеріалу. Зараз дуже важко знайти потрібну арматуру, тому що багато бліндажів хлопці будують”, - каже Марія.

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Залишившись сам на сам у кузні, Марія не жаліється, просто інколи бракує сил і іноді доводиться просити допомоги. Під час коротких та нечастих телефонних розмов з фронту Андрій завжди втішає свою дружину. “Він мене підтримує, підхвалює, навіть коли в мене не виходить”, - переконує жінка.

Обробляти метал гарячим куванням почали ще за скіфських часів, у ХХ столітті це ремесло почало занепадати, а нині знову ренесанс. У історичному музеї Чернігова роботи місцевих ковалів і всі молоді, поміж них і Маріїн чоловік. “Раніше це була така практична спеціалізація ковальства: воза зробити, коня підкувати. Ковалі були широкопрофільні, зараз вузькі напрямки. Зараз багато напрямків, деякі ковалі працюють суто утилітарно, роблять різний посуд, побутові речі. У нас представлена історична рекострукція, це коли намагаються відновити і технології минулих часів, копіюють археологічні знахідки”, - кажуть в музеї.

Поки чоловік на фронті Марія планує доробити фенікса, якого він почав до мобілізації. Ну, а після перемоги у планах родини нова кузня.

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