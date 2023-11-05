“Змінили тактику повністю”: командир українських штурмовиків розповів, як зараз воюють росіяни

Ворог працює маленькими группами під час дуже щільного артобстрілу.

Штурми росіян на лінії фронту змінилися. Можливо, у ворога закінчився особовий склад або повністю змінилася тактика: почали берегти живу силу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий".

“Штурми ділилися на “м’ясні” штурми, коли людські хвилі не закінчувалися. І були тактично продумані штурми, коли заходить одна-дві маленькі групи і доводиться з ними нормально “кусатися”. Зараз вже немає таких величезних людських хвиль, вони припинилися. Може, особовий склад закінчився або змінили повністю тактику, почали берегти живу силу”, — розповів “Малий”.

За його словами, зараз воювати стало трохи легше, тому що ходи росіян стали тактичними і передбаченими. Вони працюють маленькими группами під час дуже щільного артобстрілу. Водночас російські військові за півтора роки повномасштабної війни адаптуються та вдосконалюються, каже командир українських штурмовиків.

“Вони почали адаптуватися, використовувати досвід із попередніх військових конфліктів, сирійський досвід, грузинську війну. Вони перепрацьовують це безпосередньо під наш регіон, нашу територію”, — розповів військовий.

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