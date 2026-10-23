«Зміни побачите»: відома карпатська мольфарка приголомшила прогнозом щодо закінчення війни в Україні

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні / © ТСН

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За декілька тижнів, не виключено, що у грудні 2026 року, на Україну можуть чекати суттєві позитивні зміни у питанні війни — про це у коментарі для ТСН.ua розповіла відома карпатська спадкова мольфарка Магдалена Мочіковські, спираючись на свій власний прогноз.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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«Ще не буде кінця року, але побачите, що зміни будуть помітними. Загалом, у листопаді-грудні відбуваються серйозні, глобальні зміни в історії України. Варто згадати Помаранчеву революцію, події на Майдані. В моєму передбаченні війна йде до завершення. Іншого передбачення не було. Я бачу у цифрах, я бачу четвірку: 2022 плюс 4 в сумі дає 2026. Тобто щось до кінця року буде зроблено таке, через що війна піде до завершення», — каже Магдалена.

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Крім того, вона зауважує, що зараз, коли Росія посилює удари по Україні, коли росіяни вбивають багато цивільних, і зокрема дітей, коли ситуація подекуди погіршується та нагадує суцільну «чорну полосу», діє циклічність.

«У мольфарстві є таке поняття як циклічність. Минає 13 років і настають серйозні зміни. Ця циклічність стосується і нашої України. Ця циклічність дуже характерна для нас. І саме наступний рік (після 12-річної агресії Росії проти України) буде дуже серйозним переломом в історії нашої країни», — стверджує вона.

І додає, що передвісником закінчення війни, навіть якщо зазирнути в історію, є загострення останньої фази.

«Зараз ми бачимо, що так нас не бомбили ще ніколи. Стільки жертв не було ніколи. Це перший передвісник. Остання стадія війни є дуже гострою. Я передбачаю зміни у кращу сторону. До кінця цього року передбачаю серйозні зміни. Чи йдеться про закінчення війни? Конкретного завершення, такого, що ось, припиняється вогонь — такого не буде ні за день, ні за два, ні за рік. Перша фаза завершення війни буде на папері. Решта, щоб напади Росії не повторювалися — це буде зроблено протягом певного періоду. Але перший крок має бути зроблений до кінця цього року», — висловлює власну думку мольфарка.

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Чи буде покараний Путін за війну та вбивства українців

Мольфарка також прокоментувала дописи тисяч українців у соцмережах про те, чому досі не покараний російський диктатор Володимир Путін за вбивства дітей та дорослих, за руйнування будинків, підприємств, продуктових магазинів та випалювання українських міст.

«Путін — не перший диктатор в історії. Тирани були і до нього — Гітлер, Сталін, жорстокістю відрізнявся римський імператор Калігула та інші. Так ось, якщо казати про Путіна, то ми ж не знаємо, які ритуали він робить темним силам. Путіна захищає не Всесвіт. Немає такого поняття. Є темні сили та світлі. Між ними йде боротьба. На жаль, ця боротьба, ця битва, триває на території України. Рано чи пізно він буде покараний. Але покараний він буде не тоді, коли ми чекаємо цього або хочемо цього», — відповідає Магдалена Мочіковські.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що тарологиня назвала несподіваний знак, після якого може закінчитись війна в Україні. Вона зазначила, що війна піде на спад, коли в обіг вийде нова валюта.

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