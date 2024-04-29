"Змирився зі свою смертю": тяжкопоранений військовий розповів про жахи полону та повернення додому

Тепер Дмитро знову працює в "Укрзалізниці".

26-річний Дмитро Полов'ян пішов воювати добровольцем і дістав тяжкі поранення. Після тяжких поранень був паралізований і у російському полоні вже попрощався із життям. Після звільнення опанував нову спеціальність на залізниці і вже робить перші кроки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Дмитро сам прийшов до військкомату

Дмитро Полов'ян з династії залізничників. До повномасштабного вторгнення росіян працював у депо бригадиром акумуляторного відділення. Після тяжкого поранення такі обов'язки виконувати не може.

Дмитро Полов'ян рушив до військкомату у лютому 2022-го.

"Мені сказали, ти надто молодий, нащо ти сюди прийшов", - згадує чоловік.

Однак був налаштований рішуче. Врешті переконав, щоб його мобілізували. Воював у складі 46-ї бригади. У липні 22-го разом з побратимами натрапив на секретний спостережний пункт ворога. Росіяни відкрили вогонь.

"Мені прилетіло в груди під броню з кулемету - по ногах, животі, спині, руці, хребет заділо", - каже Дмитро.

Дмитро Полов'ян

Дмитро розповів про жахи полону

Мати Дмитра згадує: щойно з сином зник зв'язок, відчула лихе.

"Плакала і молилася, я знала, що з Дімою щось сталося, но я завжди була впевнена, що мій Діма живий", - каже мати чоловіка Ольга Полов'ян.

Близько доби Дмитро пролежав поранений. Його знайшли росіяни і взяли у полон. Поки рідні намагалися з'ясувати його долю, полоненого Дмитра росіяни вивезли в Крим. Після поранення в хребет він не відчував тіла та кінцівок - був лежачим. Лише через це уник катувань.

"Змирився зі свою смертю. Як мені причиняти біль, я на той час не відчував нічого крім цієї руки і то ледь. Ногу зламають, то хай ламають, мені було байдуже", - каже він.

Проте як знущалися з його побратимів, бачив щодня.

"Заставляли на поламаних ногах іти на допит, декого били, декого штрикали шилом", - згадує Дмитро Полов'ян.

Каже - у полоні бійці дуже підтримували один одного. В кого були сили, за можливості масажували його паралізоване тіло. Навіть дехто з медперсоналу допомагав.

Дмитро Полов'ян

Після реабілітації Дмитро повернувся на роботу

Він дочекався обміну. Додому потрапив за три місяці у важкому стані. Ще й схуд на 50 кілограмів. Після реабілітації Дмитро пересувається на кріслі колісному, але потроху починає ходити. Повернувся на роботу. В депо для нього облаштували тимчасовий пандус.

Адаптувати для поранених робочі місця планують у всіх регіонах, кажуть в "Укрзалізниці". Боронити країну відправились понад 10 тисяч залізничників. За ними зберігають робочі місця. А пораненим пропонують нові.

"Разом з ветераном шукаємо рішення шо саме йому потрібно, або це пандус, або широкі вхідні двері, щоб людина, щоб людина могла самостійно без допомоги інших заходити", - каже фахівчиня "Укрзалізниці" Єлизавета Кравець.

Спеціальність розшифровувача руху потягів Дмитро опанував швидко. Дмитро ж має мету - стати на ноги і одружитися А ще мріє колись повернутися на службу у якості інструктора. Каже, з дитинства хотів бути військовим.

Дмитро Полов'ян на роботі

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