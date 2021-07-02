Змішування вакцин від COVID: кому в Україні можуть дозволити комбінацію різних препаратів

Змішування вакцин від COVID: кому в Україні можуть дозволити комбінацію різних препаратів

Національна ескпертна група з питань імунопрофілактики не заборонила поєднувати препарати.

В Україні можуть поєднувати вакцини від коронавірусу різних типів.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, Національна ескпертна група з питань імунопрофілактики розглядала це питання і не заборонила поєднувати препарати. Утім, у пріоритеті має бути вакцина одного виробника для однієї людини.

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"Жорсткої рекомендації їх обов'язково змішувати немає. Однак вони (технічна група експертів - Ред.) не забороняють цього робити. Якщо, наприклад, на перше введення була зареєстрована алергічна реакція, то у такому випадку друга доза може бути іншого виробника чи іншого типу. Це для того, щоб мінімізувати випадки несприятливих подій", - розповів він.

Представник МОЗ наголосив, що результати дослідження свідчать про те, що поєднання вакцин більш імуногенне - імунітет, який формується, сильніший.

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"Історія виникла в Європі, коли перша доза введеної вакцини AstraZeneca призвеа до потенційно небажаних побічних явищ. Була гіпотеза, що ця вакцина пов'язана з випадками тромбозів чи міокардитів. Доки йшло розслідування, то було вирішено: людям, які отримали першу дозу AstraZeneca, вколоти препарат іншого виробника. Тому в Європі деякі люди отримали першу дозу AstraZeneca, а другу - Pfizer. Деякі країни розглядають це, як один з механізмів підсилення імунної відповіді людини", - каже Ігор Кузін.

Нагадаємо, дослідження Оксфордського університету показало, що комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer демонструє ефективність. Найкраще антитіла формувалися у людей, які отримали два уколи Pfizer. Змішаний варіант давав менший ефект, але кращий, ніж дві дози препаратом AstraZeneca.

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