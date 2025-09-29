В Україні винайшли робота, який воює на фронті

Змій Рокі / © ТСН

У Львові відбулася найбільша в Україні технологічна конференція IT Arena. Вона зібрала понад шість тисяч учасників із сорока країн світу. Щороку IT Arena об’єднує як досвідчених фахівців, так і молоді команди, що тільки заявляють про себе. Тут презентували десятки стартапів, серед них і розробки для оборонної сфери.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Робот «Змій Логістичний» — розробка українських фахівців. Він перевозить вантажі на передовій й уже врятував не одне життя.

«Пережив 12 FPV-скидів, пережив 2 прямих попадання FPV, наїхав на 8 мін і перевіз 40 тон вантажу на тисячі кілометрів. Це значить, що умовно, один цей дрон, це десь 15-20 пікапів ми могли втратити, з водіями можливо», — каже співзасновник технологічної компанії Борис Дрожак.

А поруч на стенді демонструють систему, яка сама наводить дрон на ціль. Це означає, що навіть під час потужної радіоелектронної боротьби — безпілотник виконуватиме поставлені завдання.

«Коли ми летимо до цілі, в нас є проблема горизонту і радіоребу. Ми даємо можливість оператору вибрати ціль і дальше в автоматичному режимі дрон сам полетить. Йому не потрібно більше звʼязок з оператором, ми можемо зараз близько двох кілометрів захопити ціль, і дрон в автоматичному режимі влучить в ціль», — каже представник технологічної компанії Дмитро Вовчук.



А ще тут показали такі українські розробки як — морський дрон «Катран», який вже застосовують у спецопераціях, броньовану техніку, роботизовані системи та інші оборонні інновації. Представили й цифрові рішення для армії та ТЦК. У Міноборони працюють над тим, щоб усі послуги можна було отримати онлайн. Це, кажуть, дозволить позбутися черг та бюрократії.

Цьогоріч IT Arena зібрала рекордну кількість учасників.

«Ми маємо 6 1000 учасників з 40 країн світу. Попри війну, інтерес до української технологічної галузі є не тільки всередині країни, але й ззовні. Ми зібрали такий пул інвесторів, які готові проінвестувати більше 12 мільйонів доларів», — каже засновник IT Arena Степан Веселовський.



Серед десятків презентованих на ІТ арені оборонних розробок частина вже довела ефективність у бою, інші зараз тестують і готують до серійного виробництва. Інвестиції мають ці процеси прискорити.

