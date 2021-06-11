Змиє кілька сіл: на Запоріжжі не виключають руйнування дамби після постійних підтоплень

Мешканці сіл роками живуть із затопленими підвалами, але цього року ситуація стала критичною.

На Запоріжжі масово підтоплює села на березі Каховки. Ідеться про сотні будинків щонайменше в трьох населених пунктах. Через просідання ґрунту людські оселі вкрилися тріщинами, кілька будівель завалилося. Від Каховського водосховища села відділяє лише насипна дамба, і люди побоюються, що споруда не витримає вже найближчим часом.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Підвали та господарчі споруди затоплені, глибина подеколи доходить до метра. Запаси овочів, картоплі та закруток зараз під водою. Підтоплення тут регулярні - вже майже 10 років поспіль. Але цього літа ситуація стала вже критичною, розповідають люди. Будинки на береговій лінії з Каховкою сиплються буквально на очах, кілька завалилися, інші – тримаються на кутниках та металевих підпірках. «Йде тріщина. Кожен рік замащую, вона знову сантиметрів п'ять. Виходить будинок отак плаває», - каже мешканець Кам'янки-Дніпровської.

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Від Каховського водосховища Кам’янку разом іще з двома селами відділяє рукотворна дамба. Вона буквально просякнута водою. Відкачувати її з ґрунту має помпова станція та система свердловин, які йдуть уздовж усього берега. Чи дає раду система, Роман показує на прикладі власного городу. Між теплицями в чоловіка мох, частина споруд - затоплені. «Акваріум, басейн – тільки рибу розводити», - каже чоловік.

Захисними спорудами Каховки опікується Держводгосп. Чотири роки тому після масштабних підтоплень тут провели багатомільйонну реконструкцію. Місцева влада відзначає, одразу вказували, що роботи проводять у неналежний спосіб, проте високі посадовці заплющували на це очі. «Всі свердловини ці замулюються, їх треба йоршовувати, фінансування також не вистачає», - каже заступник міського голови Кам’янки-Дніпровської Андрій Кононенко.

У водгоспі натомість своєї провини не визнають. Мовляв, попередні роботи виконали, а от фінансування другої черги реконструкції змушені перенести на наступний рік, бо в цьому грошей у бюджеті немає.

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«Строки виконання робіт на захисних масивах перенесено на 2022 рік. Орієнтовна вартість виконання будівельних робіт із реконструкції становить понад 66 мільйонів гривень. Наближення строків виконання робіт можливе лише за умови виділення з державного бюджету додаткових коштів», - зазначено в документі.

Поки посадовці вирішують, хто саме опікуватиметься проблемою, на подвір’ях людей подекуди виріс уже двометровий очерет. Загалом підтоплено вже 9 гектарів території, постраждали щонайменше 300 будинків. Але найбільше на Запоріжжі побоюються, що дамба, яка відділяє Каховку від Кам’янки, не витримає постійного розмиву ґрунту. У такому разі одразу кілька населених пунктів підуть під воду.

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