Змії та ящірки: прикордонники на Буковині виявили незвичну контрабанду

Плазунів передадуть в зоопарки або тераріуми.

На Буковині в пункті пропуску "Порубне" затримали чоловіків, які намагались незаконно перевезти змій та ящірок через українсько-румунський кордон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Прикордонники оглядали коробки в мікроавтобусі та помітили у них підозрілі отвори для циркуляції повітря. Відкривши ящики, знайшли в них рептилій у тканинних мішечках. Жодних документів на плазунів ні у водія, ні у його пасажира не було.

За словами чоловіків, вони везли передачу до Італії своїм знайомим. Наразі рептилій вилучили митники. Їх помістили у тепле місце і викликали фахівців зі Львова. Вони мають встановити походження та вартість плазунів. Лише після цього вирішать, що з тваринами робити далі.

"Скоріш за все їх передадуть або в зоопарки або в тераріум – це вже буде відомо після того, як приїдуть експерти і встановлять їхній вид, приналежність", - каже заступниця начальника відділу інспекторів Прикордонної служби КПП "Порубне" Олександра Майковська.

На пункті пропуску "Поруне" затримали контрабанду зі зміями та ящірками | Новини України

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