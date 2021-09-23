Змоклий, холодний та голодний: у Рівненській області знайшли чоловіка, який зник у лісі три доби тому

Змоклий, холодний та голодний: у Рівненській області знайшли чоловіка, який зник у лісі три доби тому

Чоловік розповів, що їв лише одні ягоди, а спав де доведеться.

Під дощем, у холоді та без їжі три доби жив у лісі мешканець селища Томашгород на Рівненщині. Він заблукав, збираючи журавлину. Чоловік має проблеми зі здоров'ям, зокрема погано ходить, а ще йому тяжко говорити. Хворий і брат, з яким разом живуть. Тож екстрені служби викликали сусіди.

Про щасливий порятунок, коли надія майже була втрачена, йдеться 23 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Зі сльозами радості 54-річного Віктора обіймає сусідка. Каже, досі повірити не може, що все так щасливо закінчилося. Бо за 3 дні і ночі, поки шукали чоловіка, майже втратила надію на його порятунок.

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Чоловік пішов до лісу ще в понеділок . Те, що його немає, сусідка помітила лише наступного дня. Жінка, яку всі в селі називають баба Лєна, вже кілька років опікується Віктором і його братом. В обох проблеми зі здоров’ям.

Брат пояснив односельцям: з Віктором збирали журавлину, але він пішов з лісу раніше, бо мав забрати передачу. Сусіди забили на сполох. Повідомили старосту, екстрені служби. Боялися, що Віктор може не вижити в лісі, адже температура вночі була трохи вище нуля і йшов дощ. А чоловік і так ледь ходить.

Шукати пана Віктора взялися поліцейські, рятувальники, кінологи та лісники.

"Прочісували десятки кілометрів. Було залучено майже сто осіб для його пошуків", — зазначили у місцевій поліції.

Минали дні і ночі, але жодного сліду. Як раптом новина — знайшовся. Пан Віктор зумів вийти до дороги, яка майже за 4 кілометри від його хати.

"Хлопець їхав на велосипеді і його побачив. Передзвонили мені, та я й поїхав його забрав. Щастя, що живий", — зазначає староста села Петро Хоменюк.

Пан Віктор розповідає, як переживав холодні ночі у лісі. Спав де доведеться. І сміється — три дні і ночі блукав лісом, а ні ягід, ні грибів не приніс. Все з’їв сам.

Ще частіше тепер навідуватиме братів, каже баба Лєна. Бо хоч вони і не рідня, але поки хвилювалася за Віктора зрозуміла — брати їй і не чужі.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області знайшли тіла двох чоловіків, які пішли до лісу та заблукали.

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