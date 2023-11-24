Змушували брати навіть кредити: у матері загиблого воїна ЗСУ вкрали 7,5 млн грн

В Україні у матері, яка втратила на війні сина, виманили 7,5 млн грн, які вона отримала від держави. Щоб повернути гроші жінка набрала кредити та поїхала на заробітки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Молодший син Тетяни загинув на фронті

Тетяна зараз у Чехії на заробітках. Минулого вона року залишила розбитий Лиман і переїхала до Ужгорода. Обидва її сини пішли на війну ще до повномасштабного вторгнення. Старший був поранений. Молодший - 22-річний Євген загинув. Поховали його у травні 2022 року.

Весь це час, згадує Тетяна, як в тумані. Побратими сина допомогли зібрати документи на виплату. Половину за загиблого сина отримав колишній чоловік - батько Євгена, а половину вона.

Загиблий син Тетяни

Як аферисти виманили гроші у матері загиблого воїна

За кілька місяців їй зателефонували невідомі та представились закордонним інвестиційним фондом і переконували, що банки України збанкрутують через війну.

Так званий інвестиційний фонд пропонував переказати кошти на його рахунок, гроші нібито будуть зберігатися за кордоном, примножуватися і їх можна забрати у будь-який момент.

Для цього Тетяні запропонували завантажити два додатки на телефон - один ніби електронний кабінет фейкового інвестфонду, для чого другий - жінка не розуміла. Вже пізніше з'ясувалось, що це був віддалений доступ до її телефону. Шахраї бачили, яка сума на рахунку жінки. Основну частину коштів вона мала зняти у банку і особисто привести в означене місце.

У своєму електронному кабінеті, яким керували шахраї, Тетяна побачила, що 5 мільйонів 600 тисяч гривень зайшли на рахунок і у неї не винило жодних підозр. А за кілька місяців жінка хотіла купити дім. Вирішила забрати гроші з інвестфонду, але шахраї запропонували за це заплатити.

"Щоб ви отримали ці кошти, вам треба заплатити страховку банку в розмірі 7%. На той момент це було 700 тисяч гривень", - каже жінка.

Шахраї знали, що на рахунку Тетяни, ще є близько 2 мільйони гривень і придумували все нові і нові платежі, щоб викачати все до останньої гривні. Щоб заплати всі ці платежі і повернути основну суму, Тетяна навіть почала позичати.

"І в борг я брала, і кредити в мене зараз. От я і поїхала в Чехію, але коли було все заплачено - кошти не прийшли", - каже жінка.

Мати загиблого воїна звернулась до поліції

У момент коли вона зрозуміла, що її ошукали на 7,5 мільйонів гривень, пішла до правоохоронців. Тетяну просили якомога довше зберігати зв'язок з шахраями. Ті навіть були зацікавлені, бо розуміли, що виманили тільки половину виплати за загиблого сина.

Завдяки цьому зв'язку, кіберполіція встановила, що це - масштабна група шахраїв, де залучена сотня людей і 7 колцентрів у різних куточках світу.



"За межами України це - Росія, Ізраїль, Білорусь, Киргизстан, Молдова, Іспанія. Вони ошукали щонайменше 6 тисяч людей на суму 65 млн гривень", - кажуть у поліції.



Національна поліція Закарпаття, ужгородська окружна прокуратура та кіберполіція провела цілу спецоперацію - 50 обшуків. Вилучили велику кількість готівки, дорогі авто. Затриманий один з організаторів українського колцентру. Він у СІЗО дає свідчення, щодо своїх спільників. Слідство триває.

Затримання аферистів

І хоча в таку аферу може потрапити будь-хто, шахраї нині ведуть справжнє полювання на родини, що отримують великі виплати від держави. Такі данні вони отримують через недоброчесних представників банків. Але найбільше поле для діяльності шахраїв - це соцмережі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 24 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, суд відправив жительку Миколаївщини на роботу і змусив її віддавати 10% державі.

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