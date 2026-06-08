Змушували повзти і нести капці у зубах: що відомо про знущання над експрацівником ТЦК в Одесі

Правоохоронці перевіряють факт катування працівника ТЦК в Одесі / © ТСН

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Протягом останніх днів у соцмережах набуло розголосу відео, яке, за твердженням автора, було нещодавно знято в одній із камер СІЗО Одеси та на якому один з арештантів жорстоко поводиться зі співкамерником. Автор відео стверджує, що його жертва — представник ТЦК. На відео можна побачити, як арештант ображає начебто працівника ТЦК та наказує виконувати команди, які використовуються під час дресирування собак, наприклад, повзти близько двох метрів до капців, що стоять біля дверей, та принести їх у зубах.

Правоохоронці перевіряють, чи наказували в СІЗО експрацівникові ТЦК носити капці в зубах

На це відео відреагували сотні користувачів соцмереж, залишивши багато різних за змістом коментарів.

Відреагували на це відео і в Державній кримінально-виконавчій службі України.

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Знущання над експрацівником ТЦК: розпочато перевірку

«У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочато службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі. На відео, розміщеному в Мережі, щодо громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним в одній камері», — повідомило керівництво відомства на своїй сторінці в соцмережі.

Також у цій службі додали: «Попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонене від виконання службових обов’язків на час перевірки. Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події».

За словами посадовців служби, спільно з колегами із інших правоохоронних органів вони проведуть зазначену перевірку в установлені законом терміни, а її результати оприлюднять.

Крім того, свою позицію оприлюднило й Державне бюро розслідувань. За їхньою попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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У ДБР відкрили кримінальне провадження, в рамках якого з’ясовують усі обставини події.

«Водночас особа, яка, за наявною інформацією, могла бути потерпілим в одеському CІЗО, перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян. ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України — катування та ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі та викрадення людини», — повідомила пресслужба відомства.

Як з’ясував ТСН.ua, чоловік, який знімав знущання на телефон, перебував у СІЗО через те, що підозрюється у скоєнні злочину за статтею 187 кримінального кодексу України — «Розбій».

«Після того, як стало відомо про факт знущання, у камері було проведено обшук і вилучено мобільний телефон. Відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтею „Катування“. Порушника порядку в установі було відправлено до карцеру», — повідомило в коментарі для ТСН.ua поінформоване джерело у владних структурах.

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За словами нашого співрозмовника, про чоловіка, з якого знущалися, відомо таке: «За нашою інформацією, йдеться про працівника одного з районних ТЦК Одеської області. Чинний, від недавнього часу колишній чи відсторонений — остаточної інформації про це наразі немає. Але він є фігурантом кримінального провадження, яке відкрито та розслідується за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб, або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або з застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу”.

«А людина, яка принижує, перебуває в полі зору правоохоронців близько 20 років. Зараз його називають „смотрящим“ у СІЗО. Що ж стосується працівника ТЦК, то володіємо інформацією, що він працював не дуже довго, — розповіли нам джерела одного з державних відомств.

В Одеському обласному ТЦК нам повідомили, що в цьому разі коментувати ситуацію уповноважені не вони (військовослужбовці ТЦК), а інші структури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що правоохоронці перевіряють, чи дійсно в одеському СІЗО знущалися з працівника ТЦК. ДБР розслідує знущання з працівника ТЦК, якого підозрюють у катуванні людей.

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