Змусили повернути 54 тис. грн від держави: на Хмельниччині засудили багатодітну матір

Змусили повернути 54 тис. грн від держави: на Хмельниччині засудили багатодітну матір

У суді багатодітна мати визнала свою провину.

У Хмельницькій області засудили матір трьох дітей та змусили повернути майже 54 тис. грн матеріальної допомоги від держави. Жінка подала заяву на допомогу, приховавши отримані доходи від здачі в оренду паю та продажу автомобіля.

Про це йдеться в рішенні Ярмолинецького районного суду Хмельницької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка три роки подавала заяви на отримання державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям. Водночас багатодітна матір приховала те, що отримувала кошти за оренду земельної ділянки (2505 грн на рік) та дохід від продажу автомобіля (200 тис. грн)

Жінку звинувачували у тому, що вона незаконно отримала 53 925,72 грн матеріальної допомоги від держави.

У суді багатодітна мати визнала свою провину. Вона повідомила, що вже повернула державі всю суму матеріальної допомоги.

Суд визнав жінку винною за ч.2 ст.190 КК України. Її засудили до 1 року позбавлення волі. Проте суддя замінив реальний термін іспитовим - 1 рік.

Нагадаємо:

Схожий інцидент стався на Тернопільщині. Там через брехню в декларації засудили матір, яка самостійно виховує дитину. Жінка, щоб отримати соціальну допомогу від держави приховала житловий будинок, який є у її приватній власності.

Раніше у Хмельницькій області жінку змусили повернути понад 92 тис. грн допомоги на дитину. Її засудили до півтора року позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

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