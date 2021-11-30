Змусили всіх лягти, пограбували та підпалили приміщення: у центрі Львова невідомі напали на салон краси

Змусили всіх лягти, пограбували та підпалили приміщення: у центрі Львова невідомі напали на салон краси

Поліція встановлює обставини нападу.

У центрі Львова на вул. Шота Руставелі у вівторок, 30 листопада, невідомі увірвались у приміщення салону краси. Зловмисники пограбували присутніх та підпалили приміщення.

Про це повідомляє "Варта-1" з посиланням на очевидців.

Працівниця закладу розповіла, що близько 20:00 до них увірвались невідомі та заприскали приміщення газом. Після цього зловмисники вкрали у працівників перукарні мобільні телефони та особисті речі. Також нападники підпалили салон краси із людьми всередині та втекли.

У коментарі ТСН.ua речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила інцидент. Вона повідомила, що правоохоронці розслідують напад.

"Наразі встановлюємо обставини і особи причетних", - пояснила Світлана Добровольська.

Про те, чи є через напад потерпілі, наразі невідомо.

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