Змусили всіх лягти, пограбували та підпалили приміщення: у центрі Львова невідомі напали на салон краси

Поліція встановлює обставини нападу.
У центрі Львова на вул. Шота Руставелі у вівторок, 30 листопада, невідомі увірвались у приміщення салону краси. Зловмисники пограбували присутніх та підпалили приміщення.
Про це повідомляє "Варта-1" з посиланням на очевидців.
Працівниця закладу розповіла, що близько 20:00 до них увірвались невідомі та заприскали приміщення газом. Після цього зловмисники вкрали у працівників перукарні мобільні телефони та особисті речі. Також нападники підпалили салон краси із людьми всередині та втекли.
У коментарі ТСН.ua речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила інцидент. Вона повідомила, що правоохоронці розслідують напад.
"Наразі встановлюємо обставини і особи причетних", - пояснила Світлана Добровольська.
Про те, чи є через напад потерпілі, наразі невідомо.
Читайте також:
- У Харківській області автобус розчавив автомобіль: є загиблий (фото)
- Росія повинна припинити зловмисні дії та погрози - місія США при НАТО
- В Одесі у туалеті ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця