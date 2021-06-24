"Змусили зізнатись": адвокат підозрюваного у вбивстві і підпалі в Білогородці заявив про тиск на підзахисного

"Змусили зізнатись": адвокат підозрюваного у вбивстві і підпалі в Білогородці заявив про тиск на підзахисного

Чоловіка щойно доправили до приміщення суду для обрання запобіжного заходу.

Затриманому, який цього понеділка підпалив п'ятиповерхівку в Білогородці на Київщині, в ці хвилини обирають запобіжний захід. Його підозрюють в особливо жорстокому вбивстві чоловіка. А щоби приховати злочин, улаштував вибух у багатоповерхівці.

Про це повідомляє журналістка ТСН Наталя Островська, яка перебуває на засідання.

У Києво-Святошинському суді саме почалося засідання. Прокуратура вимагатиме тримання під вартою без права на внесення застави. Чоловік раніше у скоєному зізнався, запевняє сталось все в стані афекту. Але ось адвокати заявили, що їхнього підзахисного тримали 30 годин без води і їжі і начебто змушували зізнатись.

У підозрюваного на руках журналісти помітили рани, але походження їх невідоме.

Нагадаємо, що цього понеділка пролунав вибух у Білогородці на Київщині. Все сталося у п’ятиповерхівці, вона майже одразу зайнялася. Вогонь швидко поширився, дістався горища й охопив останній поверх. 14 мешканців постраждали, трьох госпіталізували.

На згарищі поліцейські знайшли тіло 47-річного чоловіка. Пізніше з’ясували, що йому перерізали горло, вирізали серце, а потім підпалили квартиру, щоб замести сліди.

Поки правоохоронці шукали вбивцю, він за усім спостерігав і навіть потрапив на камеру ТСН. Майже два дні чоловік приходив на згарище і спілкувався з потерпілими.

Новини України: підпалювачу 5-поверхівки, який приховав жорстоке вбивство, обирають запобіжний захід

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