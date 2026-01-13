«Змусили народжувати мертву дитину»: подробиці загибелі 36-річної жінки у пологовому на Оболоні

Правоохоронці повідомили лікарці про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків / © ТСН

Сьогодні, 13 січня, київська поліція та прокуратура столиці повідомили про трагічний випадок, який стався в одному зі столичних перинатальних центрів (він розташований в Оболонському районі Києва) — там померла 36-річна породілля після того, як народила мертву дитину. За даними правоохоронців, цей випадок стався у 2023 році, після цього розпочалось слідство, було призначено низку експертиз. Наслідком стало те, що 50-річній лікарці-гінекологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Останнє, за версією слідства, призвело до смерті пацієнтки.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua у пресслужбі Київської міської прокуратури, згідно протоколів введення пологів, пацієнтці мали зробити плідоруйнівну операцію, а не змушувати самостійно народжувати вже мертву дитину.

«Крім того, жінку повинні були періодично оглядати після пологів, натомість залишили одну у палаті, вчасно не помітивши кровотечу», — повідомила столична прокуратура.

«Коли жінка перебувала у пологовому, там діагностували, що дитина мертва. Їй мали зробити операцію та дістати дитину, але жінку відправили на пологи. Після цього, після травм, жінка стікла кров’ю», — розповіли нам у прокуратурі.

За даними відомства, жінка прожила після пологів 4 години та померла.

«Породілля померла внаслідок масивної кровотечі, спричиненої розривом внутрішніх органів під час пологів, що встановлено експертизою», — розповіли нам у прокуратурі та додали, що найближчим часом ця справа буде направлена до суду.

Якщо провина лікарки буде доведена в суді, то їй загрожує заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Що кажуть у пологовому центрі

Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини Оксана Голікова в коментарі для ТСН.ua повідомила, що лікарка, яка є підозрюваною, відсторонена від виконання своїх обов’язків.

«Цей випадок стався більше двох років тому. Наскільки мені відомо, справа буде передана до суду. Станом на зараз провина лікарки не доведена. Лікарка відсторонена від роботи. Проводились слідчі дії, зокрема і з медичною документацією. Як керівниця, я готова допомагати слідству. Була важка ситуація, деталі якої я, як лікар, не маю права розголошувати. Можу додати, що у нас всі лікарі діють згідно діючих протоколів. Не завжди трагічні випадки трапляються з вини лікаря, але я не суддя. Те, чи винний лікар, чи ні — це постановить суд», — повідомила нам керівниця закладу.

Крім того, коментуючи дані правоохоронців про те, що лікарка мала зробити породіллі операцію та дістати мертву дитину, Оксана Голікова повідомила, що рішення про ті чи інші дії приймає консиліум. Щодо безпосередньо тих пологів Оксана Голікова повідомила, що розголошувати подробиці їй забороняє лікарська таємниця.