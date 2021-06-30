Значна втрата крові: медики розповіли про стан пораненого чоловіка у Харкові

Одна куля на автомобілі пробила скло, інша потрапила в дерево.

Стрілянина зчинилася вранці у дворі житлових будинків у Харкові. За словами очевидців, пролунало чотири постріли. Дві кулі поцілили місцевому жителю в шию.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Чоловік прямував до своєї автівки, а там на нього вже чекав стрілець і відкрив вогонь. Свідки викликали поліцію і медиків, чоловіка в тяжкому стані забрали до реанімацію і вже прооперували. «Там дуже багато судин, які можуть викликати значну крововтрату. Важкий (стан-ред.). Бригада ставила діагноз - шок 2 ступеня. Зниження артеріального тиску, пульс частішає, непритомніє», - каже директор харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Місце стрілянини оглядають слідчі та експерти. Одна куля на автомобілі пробила скло, інша - потрапила в дерево.

Про самого пораненого мало що відомо. Йому 31 рік, він - член «Національного корпусу». А за неофіційними даними, ще і заступник директора приватної охоронної фірми. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею «замах на умисне вбивство». Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці.

Стрільцю вдалося втекти і його досі розшукує поліція, у Харкові та області ввели план-перехоплення "Сирена". Проте пошуки поки що не дали результату.

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