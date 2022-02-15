"Значно легше на душі, коли знаєш, що є нормальна зброя": як українські військові опановують техніку від іноземних партнерів

"Значно легше на душі, коли знаєш, що є нормальна зброя": як українські військові опановують техніку від іноземних партнерів

Військові наголошують, що тепер боятися точно нічого, адже 8 років тому воювати проти росіян доводилося взагалі на старому шкільному автобусі.

Українські військові вже опановують техніку від іноземних партнерів. Так, сьогодні, 15 лютого, на Донеччині десантники вправлялися з протитанковими ракетними комплексами.

Про це 15 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 16:45.

Також читайте Готувала вибухи на Луганщині: СБУ затримала російську розвідницю

Дмитро, один з десантників, зазначає, що "значно легше на душі, коли знаєш, що є нормальна зброя". Водночас чоловік каже, що найбільше йому подобаєтсья його старенький кулемет – він теж може стати в пригоді.

Військові наголошують, що тепер боятися точно нічого, адже 8 років тому воювати проти росіян доводилося взагалі на старому шкільному автобусі.

Командувач об’єднаних сил Олександр Павлюк жартує, мовляв, скільки можна призначати нам дати вторгненнь: "Чекаємо, коли скинуть графік на цілий рік".

Павлюк розповідає, що всі бригади мають для оборони запас нових протитанкових комплексів. Підготовлені бійці, які можуть виїжджати за потребою, вже є і в бригадах, і в мобільних групах.

Командувач каже, що й сам хотів би спробувати постріл з нової зброї, проте вона надто дорога – краще зберегти для оборони і для навчань. За його словами, зброю доручають лише "відмінникам і хорошистам".

Військові наголошують , що їхні родини перебувають наразі вдома і Україну покидати не збираються. Так, командувач оперативно-тактичного угрупування Дмитро Красильников каже, що його родина вдома роздає команди друзям та сусідам не панікувати.

Нагадаємо, українські розвідники зафіксували збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Автори: Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Микола Головко та Тетяна Демух.

Українські військові освоюють техніку від іноземних партнерів

Читайте також: