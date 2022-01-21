Значно здорожчали від початку року: які прогнози курсу долара і ціни на паливо

Значно здорожчали від початку року: які прогнози курсу долара і ціни на паливо

За словами експерта, розмови про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну - чи не головний чинник, що впливає на ціни в Україні.

Від початку року національна валюта відносно долара США втратила 4% своєї вартості, перетнувши позначку в 28 гривень за долар. Інвестори масово продають гривневі облігації державної позики. Утім, панікувати не варто і навіть шкідливо - запевняють і у владних коридорах, і знавці ринку.

Про те, які прогнози курсу долара і ціни на паливо - 21 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Фахівець ринку нафтопродуктів Сергій Куюн зазначає - якщо на початку року барель нафти коштував 78 доларів, то нині - 91. Відповідно, паливо на українських АЗС неминуче здорожчало.

Вартість нафтопродуктів зростає через декілька причин - каже експерт. Це і поступове відродження світової економіки після піку пандемії. І - рекордно дорогий газ, який збільшує попит на інші джерела енергії. На відміну від нафти, де в Росії є чимало конкурентів, з блакитним паливом Москва може диктувати свої умови.

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"Дуже дивно спостерігати, як Європа ще більше продовжує нарощувати цю залежність, будуючи нові газогони ("Північний потік -2" - Ред.). Коли треба навпаки розвивати альтернативні джерела і вказати Росіі, що вона тут не є першою скрипкою", - зазначає експерт.

Проте, саме зараз розмови про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну - чи не головний чинник, що впливає на ціни в Україні, пояснюють експерти. Передовсім - ціну на долар.

"Це спричиняє певні настрої. Інвестори зараз виходять з українських облігацій, непанічно, але системно", - говорить експерт із макроеномічного прогнозування Дмитро Боярчук.

Валюта і пальне значно подорожчали від початку року - які прогнози | Новини світу

Хоч гривня й подешевшала з початку року, нині вона тримається на рівні січня 21-го - зауважують у Нацбанку. Щоби стримати здорожчання американської валюти, цього місяця регулятор продав 760 мільйонів доларів. Для порівняння - в грудні 21-го - продали лише 150 мільйонів. Але в кризовий березень 20-го року - в час найпершого локдауну і найбільшої невизначеності, НБУ витратив понад 2 мільярди доларів на зміцнення гривні.

Тож надзвичайної ситуації на валютному ринку в Нацбанку нині не бачать. Навпаки, вказують на передумови для оптимізму. Якби не одне "але". І ця причина - за межами України. Точніше, на її кордонах із країною-агресоркою

То чи перетне валютний термометр психологічну позначку в 30 гривень, чи може опуститься до літнього мінімуму? І що робити українцям з заощадженнями на чорний день, якщо вони ще залишилися? ТСН.Тиждень з Аллою Мазур розкаже, чому до домашнього стратегічного фінансового резерву можна закласти навіть зубну пасту, і пральний порошок, і це інколи навіть краще, ніж купівля валюти. Не пропустіть вже цієї неділі о 19.30.

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