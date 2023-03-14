Знаходяться навіть ті, кого вважали загиблим: історії "зниклих безвісти" доводять, що не можна втрачати надії

До 70% військових, що мають статус "зник безвісти" згодом знаходяться в полоні. Російська сторона навмисне не підтверджує прізвища, аби зберігати напругу. За Женевськими конвенціями верифікувати списки полонених має комітет “Червоного хреста”, але в російсько-українській війні ця міжнародна організація не виконує цю функцію, йдеться в ТСН.

В координаційному штабі з самого ранку не проштовхнутися. Серед цього натовпу 5 жінок з Тернопільщини і Львівщини. 9 місяців їх об'єднує словосполучення "зник безвісти".

Це було під час виходу з оточення і масованого обстрілу. В тих боях у 24-тої механізованої бригади імені короля Данила є втрати, є 70 бійців, які вийшли з оточення, є ті, хто потрапили в полон. Їх рідних серед них немає, 9 місяців повної невідомості. День жінок починається і закінчується моніторингом ворожих телеграм-каналів, а раптом там серед полонених промайне рідне обличчя. “Якби я почула, що моя дитина в полоні - це факт, що він живий! Це як на половину дороги додому”, - каже жінка, яка вже 9 місяців немає жодної звістки про свого сина.

У координаційному центрі розповідають, яким шляхом має йти родина, яка отримала повідомлення від військової частини чи безпосереднього командира. Написати заяву в поліцію про факт зникнення та здати ДНК. Поки не буде тіла, чи збігу за ДНК військовий не буде вважатися загиблим. “У нас були випадки, коли вважається що людина загибла, а вона поверталася з полону, тому що в бойових умовах навіть побратими, які були поруч, вони можуть помилятися”, - розповідають у відомстві.

Також родині для негайно початку пошуків треба звернутися до:

• робочої Групи Ради ООН з прав людини з питань насильницьких, або недобровільних зникнень ;

• міжнародного комітету "Червоного хреста";

• уповноваженого з питань зниклих безвісти;

• у Національне інформаційне бюро.

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Усі ці установи рідні зниклих військових з 24 бригади пройшли вже не по одному колу. “За 9 місяців не має такої структури в Україні включаючи сюди Женеву до якої ми не зверталися”, - переконують жінки.

Олег Котенко - уповноважений з питань осіб зниклих безвісти, каже, більшість військових, про яких місяцями нічого не відомо, згодом знаходяться в полоні. “65-70% знаходяться в полоні + 30% знаходимо людей, які загину, або ми досі не знайшли тіл”, - каже він.

Пошукові групи Олега Котенка працюють з найгарячіших точках. На повність прострілюваних, або замінованих територіях. Якщо є інформація, що на якійсь ділянці загинули наші військові, а тіла не вдалося забрати одразу, пошукові групи обов'язково туди доберуться після деокупації.

Олег Котенко знає про зниклих безвісти з 24 бригади, яких шукають рідні. На цій ділянці наступали саме вагнерівці. І, якщо вони беруть в полон наших військових, підтвердити їх прізвища майже не можливо. “Якщо у вагнерівці знаходяться наші полонені, то їх будуть цікавити тільки вагнерівці, які потрапили до нас в полон. Це і Міністерство оборони РФ, це вагнерівці, це і кадирівці - це різні угрупування, як захоплюють наших хлопці. Вони хочуть забирати тільки своїх”, - переконує Олег Котенко.

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За словами уповноваженого, 7 тисяч зниклих безвісти, знайшлися. Приблизно, ще стільки досі у розшуку. Згідно з Женевськими конвенціями підтверджувати списки полонених має “Червоний хрест”, але впродовж російсько-української війни ця міжнародна організація не виконує свою основну функцію. Тому омбудсмен Дмитро Лубінець, каже Україна регулярно передає російській стороні прізвища і тих, кого вона не визнає полоненими. “Чи підтверджений чи не підтверджений - це для нас не впливає на процес обміну, ми подає великі списки - підтверджений, не підтверджених, можливо в полоні”, - каже омбудсмен

Саме через перепони, які чинить російська сторона з верифікацією прізвищ полонених - Україна пропонує обміняти усіх на усіх. “Ми готові розглядати обмін всіх на всіх по категоріях - наприклад, всіх важко поранених на усіх поранених, всіх жінок на усіх жінок, всіх полонених на 1 березня. Жодного разу російська сторона не погодилася”, - розповідає Дмитро Лубінець.

За час повномасштабної війни Україна повернула з полону 1993 військових і цивільних. Значна части з них геть до моменту обміну мала статус "зник безвісти". “На деяких обмінах третина мала статус зниклих безвісти, прошу не зневірюватися”, - переконують у штабі.

Не зневірювати - ці слова у селі Рудня Шляхова звучали сотні разів. Пані Галина місяцями виглядала сина зі свого двору, місяцями жила на заспокійливих. Каже, особливо, коли приходила ніч, здавалося, що боживоліє, а кожного ранку вона знов сподівалася. Не зважаючі на статус "зник безвісти" пані Галина купувала сину Євгену одяг і взуття. Обирала найяскравіші, щоб йому сподобалося. Тримала вдома завжди найсмачніші цукерки, бо Женя любить солодке. Їй повторювали усі установи - статус не змінний. А 14 грудня був обмін. Вона завжди тримає телефон біля себе, але в той день пропустила дзвінок з невідомого номера. “Я набираю, а то Женя”, - радіє жінка.

Мама дочекала свого Женю і вже тоді дізналася, що його утримували саме вагнерівці. Він перебував навіть не в СІЗО чи колонії, а в клітці на заводі у Первомайську. “Вони сказали, ви знаєте, що ми в полон не беремо. Серед них був вагнерівець поранений в хребет, сказали якщо донесете, то ми вам життя збережемо. Так і залишились живі хлопці”, - розповідає мама.

Женя тільки три тижні побув вдома і повернувся служити у військо. Коли він не бере слухавку, мама нервує і не залишає телефон, поки не дотелефонується.

Вона дочекалася сина з полону, тепер треба дочекатися перемоги. “Всі хлопці, щоб повернулися живі. Дуже чекаємо, щоб настав мир і ми жили спокійно”, - каже Галина.

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