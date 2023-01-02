Знакові для України події 2022: рік, який почався для українців від 24 лютого

Вперше в історії незалежної України відлік 2022 року пішов не першого січня, а від 24 лютого, близько 5 години ранку.

Колони російської техніки, літаки, гелікоптери сунуть з півночі, півдня і сходу. Іще ніхто не усвідомлює, якою жорстокою буде ця війна. Російські ракети розриваються у різних куточках України. За 10 місяців війни ми вивчили їхні назви – “Калібри”, ХА-555, “Кінжали”…

Росіяни заходять з півдня в Мелітополь, Бердянськ , оточують і нищать Маріуполь, ціляться у саме серце Харкова. Оточують Чернігів і просуваються до головної цілі – столиці. Перші групи диверсантів навіть пробираються до Києва.

Але кадри як беззбройні люди зупиняють танки голіруч - промовистіші за всі слова - Україна не здається! Буквально живим щитом перед російськими танками стали мешканці Енергодара, де розташована найбільша атомна електростанція в Європі - Запорізька. Вже 4 березня світ дізнався: мирний атом став ядерною зброєю росіян.

Утім, досягти головної мети - взяти Київ за 3 днів, а Україну за тиждень – “другій армії” світу не під силу. “Російський воєнний корабель…” йде відомим на весь світ курсом.

Ця фраза прикордонника з острова Зміїний у відповідь на вимогу крейсера «Москва» здатися, стала гаслом війни. Світ миттєво підхопив і розтиражував різними мовами світу.

Брендом стає сама Україна і опиняється на головних шпальтах світових видань.

Битва за Київ тривала 38 днів - Ірпінь…. Макарів… Бородянка…Гостомель…Буча – опинились на передовій. Вже за перший місяць війни у нашому щоденному вжитку з’явились нові слова і фрази – "привид Києва" чи ЗСУ і ППО, а ще - закрите небо, рашизм, контрибуції, репарації, релокація, фільтраційні табори, воєнні злочини…і геноцид.

Українці щодня бачитимуть на власні очі, що таке ці воєнні злочини. У кожному місті, де ступала нога росіянина, але саме від закатованої, зґвалтованої і вбитої Бучі Україна заціпеніє, а світ здригнеться.

Обличчя вбивць поступово встановлюються. Світ починає голосніше говорити про трибунал над злочинцями.

Тим часом на тисячу кілометрів південніше, стоїть і бореться місто, про яке теж говорить весь світ – Маріуполь. Його нескорена фортеця “Азовсталь” трималась довгих 62 дні. Точніше її тримали фактично без води, їжі, ліків, зброї наші воїни. Понад 2000 тисяч хлопців і дівчат були готові загинути у нерівній битві, але 20 травня виконали наказ вижити.

За перші 3 місяці війни Україна здобуває чимало перемог на різних фронтах. На спортивному - 2 місце у командному заліку на Паралімпіаді – це найкращий результат за всю історію незалежності. На культурному фронті - перемога на Євробаченні “Калуш Оркестра” у Турині. Їхню “Стефанію”, ще довго переспівували по всіх куточках планети.

Окремо варто згадати фантастичну перемогу у морі - нашого «Нептуна» над крейсером «Москва», що мав захищати повітря над цілою групою російських кораблів. Натомість пішов за вказаним курсом… Затонув крейсер неподалік острова Зміїний, куди вже незабаром нашим Збройним силам вдасться повернути прапор України.

У червні, коли Україна тримається вже 4 місяці, весь демократичний світ одноголосно промовляє «Україна бореться за європейські цінності». Вже 23 червня це офіційно буде закріплено підписами лідерів Євросоюзу, коли Україна отримає статус кандидата на членство в ЄС.

ВІП-вагонами “Укрзалізниці” до звільнених міст України прибуває дипломатичний десант і голлівудський. Анджеліна Джолі гуляла вуличками Львова, режисер фільма про Бонда Кері Фукунага відвідав зруйновану Харківщину, актор Бен Стіллер Ірпінь та Макарів, акторка Джесіка Честейн дитячу лікарню «Охматдит».

Найчастіший гість режисер Шон Пен, який нині знімає фільм про Україну, вручив свою статуетку “Оскар” Володимиру Зеленському як символ віри в перемогу.

Гурт "Боно" дав концерт у столичній підземці. Станції Хрещатик і Майдан Незалежності на 9 місяців стали на сценою-укриттям для урочистих подій.

Вересень стане найбільш проривним для Збройних сил України. На Харківщині вони здійснюють блискавичний контрнаступ. Всього за 4 дні витіснять ворога з майже всієї Харківської області. Кадри, як люди, що 7 місяців жили під окупацією, зустрічали своїх - стали історичними.

Україна робить ще більший крок у бік Євроатлантичного курсу і подає заявку на прискорений вступ до НАТО. Вже за 10 днів – Росія розпочне небувалий ракетний терор. Цього разу цілковито спрямований на знищення енергетичної системи і нормального життя українців у тилу. На кожен такий масований обстріл росіяни витрачають 700-800 мільйонів доларів.

Україна не маючи переваги у повітрі, робить неможливе. 29 жовтня бази Чорноморського флоту в бухті Севастополя атакував "рій" морських і повітряних дронів. Така масштабна операція відбулася вперше в світовій історії.

На початку листопада увага українців прикута до півдня. У Мережі все частіше з’являються фото наших воїнів з кавунами і прапором України у селах на Херсонщині. А от 11 листопада вся країна скандує «Херсон – це Україна».

Історичний момент: кореспондентка ТСН першою розповіла про радість і проблеми звільненого Херсона

До колекції поштових марок з російський воєнним кораблем, кримським мостом, українською “Мрією” долучається іще одна – із херсонськими кавунами. Ми радіємо кожній перемозі і з нетерпінням чекаємо на повернення наших хлопців і дівчат додому.

Протягом 2022 року Україні вдалось повернути 1350 захисників і захисниць. Ми чекаємо повернення кожного і з полону, і з фронту вже 2023 року.

2022-й - рік великих втрат, про які пам'ятаємо, і великих відкриттів, які тільки зараз усвідомили. Зокрема, хто ми - українці, які так багато часу самі не знали, на що здатні.