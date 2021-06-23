Знаменита "Мрія" знову у повітрі: український гігант Ан-225 вирушив у черговий рейс

Знаменита "Мрія" знову у повітрі: український гігант Ан-225 вирушив у черговий рейс

До останнього маршрут тримали у таємниці – такою була вимога замовника.

Український гігант Ан-225 після 10 місячного техобслуговування вирушив у черговий рейс.

Про підготовку супер-літака перед вильотом - 23 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Аеродром "Гостомель", Київська область. Техніки проводять фінальні перевірки знаменитої "Мрії". Тим часом екіпаж літака зібрався на брифінг у командира Дмитра Антонова.

Зі знаменитого дворику у Гостомелі починаються усі мандрівки екіпажів Антонова по всьому світу. Сьогодні ж політ особливий – на "Мрії".

Новини України: літак "Мрія" після тривалого техобслуговування вирушив у черговий рейс

"Відчуття завжди, коли підходиш до такого літака, при тому, що стільки років літаєш, не розумієш як він літає в принципі, відчуття супер і відчуття особливі на цій машині", - розповідає штурман літака АН-255 "Мрія".

Автобус привіз екіпаж Ан-74, який повернувся з Лейпцига і одразу завантажується екіпаж "Мрії".

"Мрія" поважно вирулює на злітну смугу і летить на схід, її посадка відбудеться лише за 5 годин. Перша посадка в афганському Кабулі ще вночі, "Мрію" одразу завантажують і вона перелітає у Пакистан. Тут екіпаж "Мрії" відпочине кілька годин, щоб здійснити ще один переліт, назад, до дому, у Європу.

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