Знаменита "Мрія" знову у повітрі: український гігант Ан-225 вирушив у черговий рейс

До останнього маршрут тримали у таємниці – такою була вимога замовника.
Український гігант Ан-225 після 10 місячного техобслуговування вирушив у черговий рейс.
Про підготовку супер-літака перед вильотом - 23 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Аеродром "Гостомель", Київська область. Техніки проводять фінальні перевірки знаменитої "Мрії". Тим часом екіпаж літака зібрався на брифінг у командира Дмитра Антонова.
Зі знаменитого дворику у Гостомелі починаються усі мандрівки екіпажів Антонова по всьому світу. Сьогодні ж політ особливий – на "Мрії".
"Відчуття завжди, коли підходиш до такого літака, при тому, що стільки років літаєш, не розумієш як він літає в принципі, відчуття супер і відчуття особливі на цій машині", - розповідає штурман літака АН-255 "Мрія".
Автобус привіз екіпаж Ан-74, який повернувся з Лейпцига і одразу завантажується екіпаж "Мрії".
"Мрія" поважно вирулює на злітну смугу і летить на схід, її посадка відбудеться лише за 5 годин. Перша посадка в афганському Кабулі ще вночі, "Мрію" одразу завантажують і вона перелітає у Пакистан. Тут екіпаж "Мрії" відпочине кілька годин, щоб здійснити ще один переліт, назад, до дому, у Європу.