"Знамениті Одарка і Грицько – вже не пара?!": лелечі пристрасті не вщухають (відео)

Що буде, коли повернеться справжній господар гнізда, і що про цю ситуацію розповідають науковці – в ексклюзиві TSN.ua.

На Полтавщині не вщухають лелечі пристрасті. Відома на всю Україну Одарка не дочекалась свого знаменитого “друга” Грицька і прийняла у гнізді іншого. Чужинець освоївся на новому місці і, вірогідно, вже готується до появи лелеченят.

Що буде, коли повернеться справжній господар гнізда, і що про цю ситуацію розповідають науковці – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Лелечі пристрасті на Полтавщині

Ця історія явно тягне на сюжет для гостросюжетного фільму! У селі Леляки Лубенського району, що на Полтавщині розгорілись пристрасті між знаменитими лелеками Грицьком та Одаркою. З початком весни, місцеві очікували на повернення господаря. Однак, цьогоріч самка повернулася до гнізда першою. Про перебіг подій в коментарі для TSN.ua розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, за сумісництвом науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло, який уже третій рік веде відеоспостереження за лелечою парою.

"Ми чекали на Грицька, він мав прилетіти 19-го, як минулого року, чекаємо 19-го – нема, чекаємо 20-го – нема, потім прилетів якийсь не Грицько, потоптався і втік. І нарешті прилетів старий птах, якого ми сприймали як Грицька. Тому що він впевнено поводився по гнізду, намагався поприбирати, почистити", – каже науковець.

Як виявилося, до гнізда Грицька та Одарки першим прилетів чужинець. І, схоже, що господарка гнізда, яка раніше за “чоловіка” повернулася з теплої Африки, не дочекавшись його, не встояла перед настирним залицянням молодого бусла, і відповіла на нього взаємністю.

"Отой молодий птах, який з’являвся, почав відвідувати наше гніздо, старий його прогнав раз, прогнав два, прогнав три і потім всі зрозуміли, що це Одарка. Одарка прийняла собі молодого приймака", – зазначив Подобайло.

Виникає запитання: що ж таки змусило Одраку поступитися і прийняти нового птаха? Анатолій Подобайло припустив, що причиною є затримка Грицька в дорозі. Він додав, що коли Грицько повернеться, то однозначно, самці влаштують бійку, в якій переможе старий лелека.

“Грицько ще не повернувся, і я боюсь, що якщо Грицько повернеться, то все почнеться з самого початку, тому що він точно буде намагатися прогнати цього молодого приймака”, – каже науковець.

Молодий птах буде вигнаний з гнізда. Але, як би там не було, перше знесене Одаркою яйце буде запліднене його конкурентом.

"Зараз формується повноцінна пара. Скажімо так, він явно недосвічений, він ще толком не вміє будувати гніздо, тому що першу гілочку принесла таки Одарка. А вже після того, як він освоївся, ось уже сьогодні я був в Протасовому яру, а мені дівчата-модераторки пишуть: "О, наш приймак приніс сінця". "Тобто, вони (лелеки –ред.) почали облаштовувати гніздо, тому що вірогідно через пару днів з’явиться перше яйце”, – додає він.

До слова, Грицько може і зовсім не повернутися, каже науковець. Однак, є надія на те, що птах таки прилетить. Анатолій Подобайло наголосив, що впізнає знаменитість одразу.

"Чесно кажучи, я ще сподіваюсь, що Грицько повернеться, тому що вже звикли до нього. – А може не повернутися? - Всі ми під Богом, а Грицько вже не молодий... Наший лелека Грицько дуже чітко відрізняється за поведінкою. Він коли повертається в село - повернувся в гніздо, переконався, що все гаразд. І зразу летів до співробітника Національного парку нашого пирятинського, там його деколи підгодовували рибкою. І, зрозуміло, птах чужий туди б не полетів, бо він не знає, що там можна випросити щось. Оцей молодий туди так і не звернувся. До речі. Одарка по дворах не ходить, вона також відлюдькувата. А от Грицька за цієї рисою ми помічали 100 відсотків", – підсумовує науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСЯ УКРАЇНА НА ВУХАХ! Знамениті Одарка і Грицько – вже не пара?! Пристрасті не вщухають!

Читайте також: