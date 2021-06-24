 "Знана у світі особистість": Зеленський відповів, чи вважає Кличка суперником на виборах президента

Президент переконаний, що у нього немає жодного конкурента.
Президент Володимир Зеленський розповів, чи вважає мера Києва Віталія Кличка суперником на майбутніх президентських виборах.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю у програмі "VIP з Наталею Мосейчук" на каналі "1+1".
Зеленський переконаний, що у нього немає жодного конкурента. Своїми викликами він назвав внутрішні проблеми країни — бідність і війну.
"Мої конкуренти — це інфраструктура, війна, бідні люди. Це те, що мене буде наздоганяти, тому шо я хочу це змінити. Якщо я це не зміню — це найголовніші мої конкуренти. У Кличка є свої проблеми всередині столиці. Кличко — знана у світі особистість", — сказав він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів аналогію між Петром Порошенком і полуницею на фронті і заявив, що той йому не цікавий.
Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.