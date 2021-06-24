"Знана у світі особистість": Зеленський відповів, чи вважає Кличка суперником на виборах президента

"Знана у світі особистість": Зеленський відповів, чи вважає Кличка суперником на виборах президента

Президент переконаний, що у нього немає жодного конкурента.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вважає мера Києва Віталія Кличка суперником на майбутніх президентських виборах.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю у програмі "VIP з Наталею Мосейчук" на каналі "1+1".

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Зеленський переконаний, що у нього немає жодного конкурента. Своїми викликами він назвав внутрішні проблеми країни — бідність і війну.

"Мої конкуренти — це інфраструктура, війна, бідні люди. Це те, що мене буде наздоганяти, тому шо я хочу це змінити. Якщо я це не зміню — це найголовніші мої конкуренти. У Кличка є свої проблеми всередині столиці. Кличко — знана у світі особистість", — сказав він.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів аналогію між Петром Порошенком і полуницею на фронті і заявив, що той йому не цікавий.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

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