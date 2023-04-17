Знайденому у сумці на Одещині малюку вже дали ім’я, але все ще обстежують в реанімації

Новонародженого хлопчика, якого напередодні знайшли у селі Фонтанка, нині виходжують одеські лікарі. Його матір розшукує поліція, йдеться в ТСН.

Немовля лежало у сумці біля під’їзду багатоквартирного будинку. Невідома жінка кинула дитину одразу після народження. Замість того, щоб покласти у «Вікно життя» тутешньої лікарні, залишила малечу на вулиці. Мешканці будинку почули плач хлопчика близько 9 вечора і одразу викликали швидку.

Лікарі встановили, малюку не більше півтори години від народження. Його доправили спочатку до обласного перинатального центру, а згодом - до дитячої лікарні.

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Важить малюк три з половиною кілограми, має гарний апетит, медики вже і ім’я йому дали - Богдан. “Стан дитини потребує обстеження для виключення внутрішньоутробного інфікування, а також зважаючи на те, що дитина була в такий вечірній час на вулиці, на сьогодні ми не можемо сказати, скільки часу перебувала, тому дитина потребує обстеження в умовах реанімації”, - каже керівниця відділу з питань охорони материнства та дитинства Одеської міськради Ганна Луньова.

Нагадаємо, що родина, якій волонтери врятували новонародженого сина - вивезли під киснем з окупації, допомогла їм купити нову автівку. Тепер волонтери можуть за раз вивести одразу 8 поранених.

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