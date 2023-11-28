Знає, хто такий Путін: зірка TikTok папуга Дуся вражає своїм співом (фото, відео)

Папуга Дуся - зірка соцмережі. Птах говорить українською, співає парову машину, оголошує повітряну тривогу і точно знає, куди треба відправити Росію. А вивчив українську жако після того як побував в окупації. З тих пір і має власний акаунт у TikTok.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олена Гущик.

Папуга Дуся вміє говорити українською та оголошувати повітряну тривогу. Живе жако в Ірпені на Київщині. Господиня Тамара - вона ж і головний піарменеджер Дусі.

Коли приїхала знімальна група ТСН, Дуся розгубилась та підпустила до себе лише господаря Володимира.

Папуга Дуся

Подружжя виїхало з Ірпеня, вже коли окупанти були вже на окраїні міста. І вже потім дізналися, що росіяни дійшли і до їхнього будинку.

Тікали з дому усі разом, в одній машині - батьки, троє дітей, собака, кіт і Дуся - у тісній клітці. В ній і жила в евакуації понад місяць. Російську Дуся забула та почала говорити українською. Після цього власники створили жако акаунт у ТікТок, де він швидко набув популярності.

Найбільше вподобайок Дуся збирає, коли співає. Хоча господиня вчить її більше від усіх: інколи слово у день, інколи Дуся запам'ятовує тижнями. Також птах знає, що "Путін - ху**о" та ще кілька кричалок і пісень про Росію.

Папуга Дуся

Дуся нявчить, гарчить і навіть танцює, але говорити з ТСН під час знімання сюжету не хоче.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Папуга після окупації вивчив українську і знає, куди відправити Росію

Нагадаємо, жителька Херсона стала зіркою соцмереж, вона "перевиховує" росіян, а коли дратують - читає їм молитву.

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