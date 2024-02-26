"Знаєте, я війну теж не шукав": тяжкопоранений воїн висловився про мобілізацію і втому військових

Воїн, який втратив зір, мріє побачити перемогу України.
Руслан Козачок міг узагалі не йти на фронт через стан здоров'я. Але пішов захищати Україну, до Києва воїн повернувся після тяжкого поранення.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
Руслан Козачок втратив зір через поранення під Бахмутом
Руслан Козачок свій зір втратив під Бахмутом. Одне його око - це протез, другого - немає. Це наслідок вибухово-осколкової травми. Уламок від російської міни потрапив, коли заходив на позицію. Назад йшов сам, стікаючи кров'ю.
"Людина, яка буде намагатися тобі допомогти, може лягти поряд. Тому я відчував, що я можу це зробити, і я робив це. Як би це жорстко не звучало, ти не можеш виходити за людиною, якщо він в зоні обстрілу. Бо тоді ти можеш збільшити цю кількість", - каже захисник України.
Руслан пішов на фронт, щоб захистити українців
На фронт Руслан Козачок пішов добровольцем ще весною 2022 року. Хоча в армії не служив, працював майстром тату. Але ранок 24 лютого змусив подивитися по-іншому.
"Для мене навіть питання не було, йти чи не йти. Я ж кажу, я навіть сварився з дружиною, вона слізно благала не йти туди, що є кому, є люди, які вміють це робити. Це була така мінівійна вдома, коли я вирішив піти. І для мене не було питання. Це, ну я не знаю, на рівні рефлексу, мабуть, було", - каже Руслан.
Відразу по мобілізації Руслан собі на голові вибрив оселедця. А ще у нього красномовне прізвище Козачок. Тож з вибором позивного не було мороки. Ті дні на лінії фронту боєць на псевдо "Козак" не хоче згадувати.
Військовий про мобілізацію
"Я не знаю, яка в людини повинна бути мотивація, як не захистити тих, хто не може це зробити? Я, коли передивляюся ці новини і бачу, як гинуть і жінки, і діти, в чому вони взагалі винні і як вони могли себе захистити тоді?Було б бажання захищати і навчатися. Зараз навчають. Тоді цього не було. Я пам'ятаю, свій перший вихід, я вийшов, в мене плитоноска була без броні", - згадує воїн.
Тилові баталії навколо мобілізації засмучують Руслана. Він каже, що вмотивовані хлопці та дівчата на фронті вже давно. І вони справді стомилися.
"Знаєте, я війну теж не шукав. Це вона знайшла мене. Я завжди намагаюся провести аналогію. Якщо я йду з дружиною, і якесь мурло із підворотні намагається її образити, зґвалтувати, вбити мою дитину, я, звичайно, буду робити все, щоб захистити її. У мене досить ця думка, хто, якщо не ми? Багато людей, які просто не можуть себе захистити, якщо в тебе є руки, ноги, голова на місці, ти бачиш, в тебе є сили і все, ти просто повинен йти і десь захищати", - каже він.
Руслан хоче стати військовим психологом
На усвідомлення та прийняття власної сліпоти у Руслана пішло півроку. Після поранення йому ще кілька місяців снилось, що він воював, виходив на позиції. І коли в шпиталь приходили побратими, він завжди їх питав про свою зброю.
Наразі жити і не впадати у відчай допомагає дитина, на народження якої вони з дружиною чекали 9 років. Донька з'явилася на світ вже після його поранення. І тепер він руками відчуває як вона росте. А ще підтримують побратими. Щотижня вони разом з Русланом ходять на скалодром. І там він долає інші вершини
Нині Руслан хоче стати військовим психологом, адже переконаний - той, хто пройшов через жахіття війни, здатен допомогти пережити це іншим.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 26 лютого 2024 року | Новини України
Читайте також:
- Зеленський відреагував на скандальний проєкт про посилення мобілізації
- Ухилянт став "вдівцем" за живої дружини: "геніальна" схема втечі за кордон
- Коли Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію – Стефанчук розповів