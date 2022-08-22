Знайшли мертвим у власній квартирі: що відомо про смерть керівника СБУ у Кіровоградській області Наконечного

Олександр Наконечний викривав російського агента та розкрадання 3 млн грн. За словами колег, від першого дня війни він працював без жодного вихідного, а останнім часом – захворів.

У Кіровоградський області знайшли мертвим керівника регіонального управління СБУ Олександра Наконечного. За офіційними даними, він загинув від вогнепального поранення у себе вдома, перебуваючи в помешканні разом з дружиною.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника управління СБУ в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного", – повідомили ТСН.ua в пресслужбі СБУ.

Колеги кажуть про перевтому

Про Наконечного його колеги нам розповіли, що він був призначений на цю посаду взимку минулого року.

"Наскільки відомо, до цього він працював в оперативному підрозділі в Києві – в відділі, який займався контррозвідкою та боротьбою з корупцією. При його каденції на посаді начальника Кіровоградського облуправління показники роботи покращились, тому казати про якісь негаразди по службовій лінії немає підстав. Його сміливо можна назвати успішним офіцером. Чи тиснули на нього – поки це важко сказати. Відомо, що останнім часом він захворів, в нього підвищилась температура. Подейкують про невеличку перевтому – від першого дня війни працював без жодного вихідного. Тобто серед попередніх версій є і така, що він застрелився", – розповіли нам правоохоронці, які були особисто знайомі з Наконечним.

Вийшов до іншої кімнати, і пролунав постріл

Щодо обставин смерті колеги Наконечного розповіли наступне: "Він був у себе в дома, не було ніяких ознак біди. За попередньою інформацією, він вийшов до іншої кімнати, після чого дружина почула постріл. Відомо, що у нього була нагородна зброя".

Гучних викриттів – немало

Серед гучних викриттів, які були при каденції Наконечного, є затримання російського агента – він збирав інформацію про місцевих посадовців та військовослужбовців. Ця подія була в липні минулого року. Крім того, незадовго до повномасштабного вторгнення управління СБУ в Кіровоградській області повідомила про викриття місцевих підприємців, які, за попередньою інформацією, розікрали 3 млн грн, призначених на переобладнання системи водопостачання Кропивницького.

За фактом загибелі Наконечного розпочато кримінальне провадження

Місцева прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до ЄРДР відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (ч. 1 ст. 115 КК України).

"За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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