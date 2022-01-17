Знайшли вбитим у підвалі будинку: хто по-звірячому розправився з дитиною під Запоріжжям та як їх затримували

Знайшли вбитим у підвалі будинку: хто по-звірячому розправився з дитиною під Запоріжжям та як їх затримували

Обидва підозрюваних - рецидивісти, що перебували у розшуку.

На Запоріжжі знайшли мертвим 11-річного Максима Самофалова. Учень школи-інтернату зник ще в серпні минулого року. Майже 5 місяців його розшукували поліція і волонтери, а знайшли вбитим у підвалі будинку.

Про подробиці загибелі дитини - 17 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Підозрюваних у вбивстві Максима Самофалова, за допомогою підрозділу КОРД, сьогодні знайшли в одній із квартир Запоріжжя.

"Встановили, що злочинці переховуються в одній з квартир у Запоріжжі. Правоохоронці спланували та успішно провели операцію по їх затриманню. Вирішується питання обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - розповіли в поліції.

Підозрювані у скоєнні цього злочину 1976 р.н. та 1996 р.н., обидва рецидивісти, що перебували у розшуку.

За даними поліції, Максим вийшов гуляти і його викрали двоє чоловіків. Близько двох тижнів тримали у підвалі свого будинку у сусідньому селі в 10 кілометрах від Якимівки, де він жив, а потім вбили і закопали.

В Запорізькій області знайшли мертвим 11-річного учня школи-інтернату | Новини України

Майже 5 місяців хлопця шукали поліція і волонтери, а знайшли тіло зниклої дитини лише зараз.

У селі Терпіння, у школі-інтернаті, де вчився Максим, розповіли, що хлопчик був дуже творчим. Вчителі загиблого досі не можуть повірити у те, що сталося.

Нагадаємо:

У Закарпатській області розшукали 14-річну дівчину, яка ще 6 січня пішла колядувати і загадково зникла. Дівчину знайшли у Мукачевому. Дівчина розповіла, що не повернулась додому, бо хотіла відпочити.

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Автор: Анастасія Невірна