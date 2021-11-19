"Знаю, де мій хлопчик, але не можу забрати": навіть рішення Верховного Суду не може повернути дитину мамі

"Знаю, де мій хлопчик, але не можу забрати": навіть рішення Верховного Суду не може повернути дитину мамі

70% судових рішень не виконуються з різних причин.

ТСН. Тиждень дізнався, чому навіть вигравши у всіх судових інстанціях держава не поспішає виконати рішення і повернути мамі забране силою немовля.

Усе почалося 3 роки тому. Її батько і маленький синочок перелякані зачинились в машині, а колишній чоловік кидав в них шматками бетону. Після скандалу пара розлучилась, але їм вдалося домовитись, як ділити час із дитиною. У службі опіки склали графік – хто, як і коли забиратиме сина до себе. І він ніби влаштовував обох. Та насправді колишній готував пастку.

Коли Катерина, довірившись, віддала дитину чоловікові, вона фактично втратила малюка. «Він мене відштовхував, випихав з тієї квартири. І відтоді я не знаю, скільки звернень в поліцію написала, кругом… Я кожен день з поліцією приїжджала до нього» - розповіла в інтерв’ю ТСН.Тиждень Катерина Говорова.

Але це не допомогло, тож, жінка пішла законним шляхом - до суду. Справа пройшла всі інстанції аж до найвищої. Верховний Суд зобов’язав передати дитину мамі, а в разі відмови – відібрати у чоловіка. Відтоді минуло вже 6 місяців. Судове рішення є, а дитини немає.

Те, що його ігнорує колишній чоловік, - не дивина . Але те, що не діє виконавча служба - виявляється системна біда. «Його було зобов’язано виконувати рішення суду. Він не виконував. Винесено постанову про накладення штрафу 1700 гривень. Виконавець не наділений правами фізично відібрати дитину і передати мамі» - зазначив керівник виконавчої служби Нової Ушиці Вадим Пукас журналістам, чому ж не діє законна підстава.

Сімейний кіднепінг: 70% судових рішень не виконуються і один із батьків залишається без власної дитини

За словами адвокатки Катерини Маліченко, 70% судових рішень не виконуються з різних причин. «Які відмовки як правило зустрічаються? Перше – ми не можемо виконати рішення суду, бо ми не знаємо місце знаходження і місце перебування дитини. Друге – ми прибули разом з представниками ювенальної превенції і представниками соцслжуб за місцем фактичного проживання дитини, але там їх немає» - розповідає адвокатка з сімейного права Катерина Маліченка.

Однак існують механізми, які примусять виконувати судові рішення із сімейного кіднепінгу. А також запрацювати виконавчу службу, у якої більше не буде причин відмовити згорьованій мамі. Повну інструкцію дивіться вже цієї неділі о 19:30 тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.