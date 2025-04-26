Знелюднення та демографічні втрати: що чекає на Україну після війни

В Україні скорочуєтьсякількість населення через війну та міграцію / © ТСН

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За роки незалежності населення України зменшилося на 8 мільйонів осіб. І зараз ситуація не покращується. Що вплинуло на зменшення кількості населення в Україні, що буде далі з пенсійним віком, скільки дітей має народжувати одна українка і як зниження мобілізаційного віку може вплинути на ситуацію? Всі подробиці — читайте далі в ексклюзиві TSN.ua.

Яка демографічна ситуація в Україні

Демографічна ситуація в Україні — погана, але під час війни вона не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність і підвищується смертність. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. А ще на демографію, за його словами, впливають шалені міграційні потоки — як всередині країни, так і за кордон.

«За нашою оцінкою, на початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб. На початок 2025-го — десь 34 мільйони. Це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території. Зараз ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки», — зазначив він.

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Як вберегти населення України від скорочення

Для того, щоб населення України не скорочувалось, в ідеалі 100 жінок репродуктивного віку від 15 до 49 років мають народжувати 210-220 дітей, заявив Олександр Гладун. У середньому в ЄС, з його слів, 100 жінок народжують 150-160 дітей. А найкраща демографічна ситуація у Франції, де завдяки пронаталістичній політиці держави народжуваність складає 170-180 дітей на 100 жінок.

Демограф зауважив, що 2019-го року 100 жінок народжували 123 дитини, що майже вдвічі менше, ніж потрібно. 2021 року, коли коронавірусна інфекція сильно вплинула на ситуацію, на 100 жінок було 116 дітей. Наразі експерти вважають, що 100 жінок народжують 95-100 дітей. І це ще не найгірший показник, оскільки у Південній Кореї на таку ж кількість жінок припадає 72 дитини.

Що буде з пенсійним віком

До слова, якщо процес старіння українців триватиме, то пенсійний вік потрохи підвищуватиметься. Але зараз вік виходу на пенсію в нас пов’язується зі страховим стажем, зазначив Олександр Гладун.

Так, щоб мати право на пенсію в 60 років цього року треба мати 32 роки страхового стажу, а 2028 року треба буде відпрацювати вже 35 років. Але від 2028 року, якщо людина матиме 40 років страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію незалежно від віку.

«Тому межа пенсійного віку — умовна. Якщо раніше людину в 60 років могли звільнити, то зараз це не дуже практикується. І самі українці не поспішають звільнятись, бо у нас можна і працювати, і отримувати пенсію. Наприклад, у Німеччині система цього не дозволяє — можна отримати виплату тільки з одного джерела», — пояснив демограф.

Крім цього, у нас пенсіонери погоджуються працювати на менш оплачуваних місцях, куди не дуже хоче йти молодь. Тому старіння хоча й дає навантаження на пенсійну систему, водночас позитивно впливає на ринок праці, бо старші люди заповнюють не надто популярні вакансії.

Зниження мобілізаційного віку

Демограф прокоментував питання можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років. Це може вплинути на демографію України, сказав Гладун. Українці, яким зараз по 18-25 років, це когорта людей, які народились 2001 року, коли у нас був найнижчий рівень народжуваності, а тоді ще 5 років був провал у цій сфері. Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей.

«Це з погляду демографії. А з політичного — зниження мобілізаційного віку — це справа військових. Вони повинні рахувати свої потреби у вікових категоріях, і якщо є необхідність у 18-25 річних — тоді треба мобілізувати. Інакше не буде країни, і тоді про яку демографію можна говорити?», — зазначив він.

І постає питання, як використовувати молодь. Всі думають, що їх одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Насправді на одну людину на фронті йде тилове забезпечення 5-6 людей. Ті, хто розробляє програми для дронів, аналітичне наведення ракет — вони не перебувають на передовій.

«Тому це має бути рішення військових. Бо уявіть, що не призвали 20 тисяч людей і через це країну знищили. Тоді Росія захопить наші території, нав’яже своє громадянство і нашу молодь призве у свою армію, щоб воювали проти нас», — каже Гладун.

Ідентична ситуація, додає він, була в ОРДЛО. Там сформували два корпуси з Донецької та Луганської областей, їх відправили воювати проти української армії, і тих корпусів вже нема. Тому питання безпеки має переважати, а вже паралельно з цим мають вирішуватись демографічні проблеми.

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