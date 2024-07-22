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Знесення історичної садиби Зеленських у Києві: скільки ще пам'яток архітектури можуть знищити у столиці

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Знесення історичної садиби Зеленських у Києві: скільки ще пам'яток архітектури можуть знищити у столиці

Знищена садиба Зеленських

Щодо знесення садиби Зеленських Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Скандальна історія садиби Зеленських сколихнула столицю. Напередодні під КМДА вийшли місцеві активісти. Мітингували, аби зберегти понівечену будівлю в історичному ареалі Києва. Демонстрації також відбулися під домівкою мера Віталія Кличка. Дійшли й до руїн садиби.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Знищення садиби Зеленських: реакція

19 липня її знищили невідомі. Ймовірно, що на замовлення забудовника, який поруч із обійстям зводить другу чергу житлового комплексу. На це зреагували в Мінкульті. Там заявили: “це - порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм.”

Інцидент у своїх соцмережах прокоментував і мер столиці. Він вважає це цинічною провокацією. Що ж буде зі зруйнованою садибою далі - поки що невідомо. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом руйнування історичної будівлі. Подію кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні цього року. 

Плакат на місці зруйнованої садиби Зеленських / ©
Плакат на місці зруйнованої садиби Зеленських

Що відомо про садибу Зеленських

Садиба Зеленських була найстарішою будівлею по вулиці Кониського, колишня Тургенівська. Вулиця, де сучасні будинки межують з будівництвом нових офісних або ж житлових небосягів.

Зруйнована садиба Зеленських була унікальна не лише в архітектурі, а у методах будівництва. Зокрема, як тоді використовували еко-матеріали для утеплення.

"Ця місцевість солдатська слобідка, вона почала заселюватися у 1830-40-роки. І це була така периферія Києва. Поселення для відставних солдат. Тут надавалися їм невеличкі діляночки. І вони забудовували їх тоді у 1850-ті роки за типовими проектами", - каже краєзнавець, дослідник забудови Києва Антон Короб. 

Практично однакові одноповерхові будинки з дерева різнилися хіба кількістю вікон.

У Києві знищили історичну садибу / ©
У Києві знищили історичну садибу

Що відомо про знищення історичних будівель

Активіст, який опікується зруйнованим будинком вже п’ятий рік, пояснює, ймовірно, знищення садиби - справа рук забудовника. По сусідству він зводить другу чергу ЖК “Тургєнєв”. Це його парковка підпирає поруйновані стіни садиби. 

"У них у власності сама будівля, але вони не оформляли ділянку. Без оформлення ділянки вони не можуть тут будувати. Вони просто приїхали і знесли для того, щоб унеможливити потрапляння цієї будівлі в перелік пам’яток", - каже юрист, урбаніст та засновник ГО "Спадщина Києва" Дмитро Перов.

І схожих за долею споруд, які теж не мали цього ж статусу, чимало. Зокрема, неподалік Галицької площі, на вулиці Симона Петлюри 3 роки тому не стало 120-річного будинку купця Уткіна. Або ж неподалік Львівської площі - садиби Барбана на вулиці Обсерваторній. Останній зразок міщанської забудови в районі. 

І час від часу повторюється один самий сценарій: відсутність посвідки пам'ятки архітектури чи історії, тяганина з документами, знесення, а потім пошук відповідальних. І їх не завжди знаходять. І цю схему добре знають і у столичній адміністрації і в міністерстві культури. Загалом у столиці є 3,5 тисяч історичних об’єктів

"Із них більше тисячі мають охоронний статус пам’ятки. Темп десь одна-дві пам’ятки на рік. Тобто, для того, щоб покрити всі історичні будівлі Києва, департаменту треба, тисячу років", - каже Дмитро Перов. 

У Києві знищили історичну забудову / ©
У Києві знищили історичну забудову

І деякі історичні будівлі хтось свідомо доводить до занедбаного стану. Урбаніст Дмитро таких нараховує як мінімум з десяток.

"Ті будівлі, які от сьогодні-завтра їх знести можуть. Вони вже за будівельним парканом. Там уже є дозвільна документація на нове будівництво. Тобто, це питання часу, коли їх демонтують", - каже він. 

Щодо знесення садиби Зеленських Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження. Руйнування історичної будівлі кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні. Аби зберегти архітектуру 19 сторіччя. У понеділок вдень Київська міська рада - повідомила, що хоче зобов'язати забудовника відновити зруйновану садибу і подає відповідний позов до суду. Водночас поліція Києва проводить обшуки у власників будинку та компанії забудовника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 15:00 22 липня. Прощання з Іриною Фаріон, рішення Байдена та знесення садиби Зеленських

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