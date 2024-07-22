Знесення історичної садиби Зеленських у Києві: скільки ще пам'яток архітектури можуть знищити у столиці

Скандальна історія садиби Зеленських сколихнула столицю. Напередодні під КМДА вийшли місцеві активісти. Мітингували, аби зберегти понівечену будівлю в історичному ареалі Києва. Демонстрації також відбулися під домівкою мера Віталія Кличка. Дійшли й до руїн садиби.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Знищення садиби Зеленських: реакція

19 липня її знищили невідомі. Ймовірно, що на замовлення забудовника, який поруч із обійстям зводить другу чергу житлового комплексу. На це зреагували в Мінкульті. Там заявили: “це - порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм.”

Інцидент у своїх соцмережах прокоментував і мер столиці. Він вважає це цинічною провокацією. Що ж буде зі зруйнованою садибою далі - поки що невідомо. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом руйнування історичної будівлі. Подію кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні цього року.

Плакат на місці зруйнованої садиби Зеленських

Що відомо про садибу Зеленських

Садиба Зеленських була найстарішою будівлею по вулиці Кониського, колишня Тургенівська. Вулиця, де сучасні будинки межують з будівництвом нових офісних або ж житлових небосягів.

Зруйнована садиба Зеленських була унікальна не лише в архітектурі, а у методах будівництва. Зокрема, як тоді використовували еко-матеріали для утеплення.

"Ця місцевість солдатська слобідка, вона почала заселюватися у 1830-40-роки. І це була така периферія Києва. Поселення для відставних солдат. Тут надавалися їм невеличкі діляночки. І вони забудовували їх тоді у 1850-ті роки за типовими проектами", - каже краєзнавець, дослідник забудови Києва Антон Короб.

Практично однакові одноповерхові будинки з дерева різнилися хіба кількістю вікон.

У Києві знищили історичну садибу

Що відомо про знищення історичних будівель

Активіст, який опікується зруйнованим будинком вже п’ятий рік, пояснює, ймовірно, знищення садиби - справа рук забудовника. По сусідству він зводить другу чергу ЖК “Тургєнєв”. Це його парковка підпирає поруйновані стіни садиби.

"У них у власності сама будівля, але вони не оформляли ділянку. Без оформлення ділянки вони не можуть тут будувати. Вони просто приїхали і знесли для того, щоб унеможливити потрапляння цієї будівлі в перелік пам’яток", - каже юрист, урбаніст та засновник ГО "Спадщина Києва" Дмитро Перов.

І схожих за долею споруд, які теж не мали цього ж статусу, чимало. Зокрема, неподалік Галицької площі, на вулиці Симона Петлюри 3 роки тому не стало 120-річного будинку купця Уткіна. Або ж неподалік Львівської площі - садиби Барбана на вулиці Обсерваторній. Останній зразок міщанської забудови в районі.

І час від часу повторюється один самий сценарій: відсутність посвідки пам'ятки архітектури чи історії, тяганина з документами, знесення, а потім пошук відповідальних. І їх не завжди знаходять. І цю схему добре знають і у столичній адміністрації і в міністерстві культури. Загалом у столиці є 3,5 тисяч історичних об’єктів

"Із них більше тисячі мають охоронний статус пам’ятки. Темп десь одна-дві пам’ятки на рік. Тобто, для того, щоб покрити всі історичні будівлі Києва, департаменту треба, тисячу років", - каже Дмитро Перов.

У Києві знищили історичну забудову

І деякі історичні будівлі хтось свідомо доводить до занедбаного стану. Урбаніст Дмитро таких нараховує як мінімум з десяток.

"Ті будівлі, які от сьогодні-завтра їх знести можуть. Вони вже за будівельним парканом. Там уже є дозвільна документація на нове будівництво. Тобто, це питання часу, коли їх демонтують", - каже він.

Щодо знесення садиби Зеленських Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження. Руйнування історичної будівлі кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні. Аби зберегти архітектуру 19 сторіччя. У понеділок вдень Київська міська рада - повідомила, що хоче зобов'язати забудовника відновити зруйновану садибу і подає відповідний позов до суду. Водночас поліція Києва проводить обшуки у власників будинку та компанії забудовника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 15:00 22 липня. Прощання з Іриною Фаріон, рішення Байдена та знесення садиби Зеленських

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