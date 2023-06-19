Знесилений собака обіймає ногу рятувальника: фотограф Данило Павлов розповів історію знімка з Херсона, який облетів увесь світ

Данило Павлов – український фотограф-документаліст. Він виїхав на затоплену Херсонщину того ж дня, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Його зворушливий кадр із собакою, який вхопився за ногу волонтера, облетів українські та світові ЗМІ. Фото називають символом цієї трагедії.

У ніч проти 12 червня фотограф повернувся з відрядження. Данило Павлов розповів сайту ТСН.ua про масштаби катастрофи на півдні України, яку побачив на власні очі. А також що відомо про подальшу долю врятованої тварини.

Нещодавно ви повернулися із затопленої Херсонщини. Що побачили там, які масштаби трагедії?

Повернувся вчора, майже так під ніч. Я думаю, що це найбільша катастрофа, яка впливає на природу, на величезну територію, довкілля від початку війни. Масштаби дійсно вражають. Я не знаю, як буде далі, тому що вже починає відходити вода, відчувається неприємний запах. Можна побачити померлих тварин, птахів. Вчора ми припливли до затопленого району Острів. На воді дуже багато плям, пахне солярою. Вода теж забруднена.

Як відбувалася рятувальна операція?

Вона проходила під російськими обстрілами. Це те, що дуже сильно злить, просто вже немає жодних сил дивитися. Як можна бути настільки нелюдами? Кожен раз пробивають якесь дно, мені здається. Тобто вони обстрілювали пункт, куди доставляють людей, де ДСНС намет. Туди доправляли літніх жінок, неходячих із затопленого житлового масиву, де багато багатоповерхових будинків, приватний сектор. Великий район, який повністю затоплений.

Що було найважче?

Спостерігати постійно людське горе. Самому стає морально дуже зле і, мабуть, це найважче. Коли бачиш, як люди прощаються, коли не знають, куди їм діватися. В людини повністю одномоментно зникло все, все нажите. Коли в людини навіть немає документів, тому що все потонуло. В очах розгубленість людей - це дуже важко. Коли хтось втратив близьких або не може зв’язатися, вони залишилися десь на Острові. Немає зв’язку.

Яким чином відбувалася евакуація?

Там же немає світла, наприклад, і частково було втрачено зв’язок. У когось посідали телефони, людина не виходить на зв’язок. Приходять родичі до берега і кажуть, от у мене там перебуває хтось. Чи могли б ви там перевірити, бо треба евакуювати людину. Плюс там немає питної води, хоч як її багато довкола.

Собака обіймає рятувальника в Херсоні / Фото: Данило Павлов

За яких обставин зробили кадр із собакою, який тримається за ногу волонтера? Знаєте, яка подальша доля тварини?

Там було дуже багато різних людей залучено: поліція, рятувальники ДСНС і просто волонтери. У цьому човні – поліцейський, як ви бачите, і хтось з волонтерів. На жаль, я не можу сказати, що саме зараз із собакою, тому що на березі на нього чекали волонтери з такими корзинами, які саме займалися евакуацією тварин. Я не знаю, підуть вони потім у притулок чи ще кудись.

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Собачка, він обійняв ногу. Це така картина була, знаєте, вона мені чомусь нагадала щось таке людське. Тварина поводилася, як людина. Дуже так емоційно вразило мене. Але собачка вхопився, правильніше буде сказати, за ногу людини, тому що він дуже довгий час провів у воді, у нього погано рухалися задні лапи. Або холодна вода, або дуже довго просто він плавав, був знесиленим. Підводився на лапки, але дуже-дуже важко йому було. Потім трохи розходили його на березі. А далі ми просто пішли з тієї точки шукати історії далі.

Зазначимо, що чоловіка, якого тримає собака на фото, звати Руслан. Він волонтер харківської організації, що займається порятунком та евакуацією тварин із зони бойових дій.

Знімок Данила Павлова, окрім українських та світових ЗМІ, опублікувала в Інстаграм-сторіз зірка серіалу "Всі жінки – відьми", американська акторка Шеннен Догерті. Вона поділилася дописом благодійної організації, яка займається порятунком тварин. Знаменитість закликала не залишатися байдужими та допомагати українцям подолати наслідки дій російських окупантів.

Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація зараз на Херсонщині

У ніч проти 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС. Унаслідок руйнування греблі затопило десятки населених пунктів. Люди та тварини опинилися у водяній пастці та змушені евакуюватися.

Станом на понеділок, 12 червня, підтоплення в середньому становить 3,18 метра. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, в усіх населених пунктах правобережжя фіксують спад рівня води. Подекуди вона відійшла майже на метр.

Проте затопленими залишаються 3 801 будинок у 32 населених пунктах. Також розмиті деякі шляхи та затоплені переправи. На поверхню винесло очерет і мул.

Обстріли регіону не припиняються. Так, за минулу добу, 11 червня, російська армія 26 разів обстріляла мирні населені пункти Херсонщини. ОВА повідомляє, що окупанти випустили 132 снаряди з артилерії, мінометів, "Градів", авіації та безпілотників. Херсон ворог атакував тричі, випустивши по місту вісім снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію три людини загинули, 12 - зазнали поранень.

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