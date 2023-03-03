Знесилені місяцями в погребах без їжі і у стресі через обстріли: медики жахнулися здоров'ям людей на деокупованій землі

Поліклініки на колесах для людей, що були в окупації. Додому до Кропивницького повернулися бригади швидких, які протягом місяця лікували мешканців звільнених від росіян сіл Миколаївщини, йдеться в ТСН.

Мешканці розбитих населених пунктів не мали доступу до медицини, та й тепер дістатися цивілізації через бездоріжжя і відсутність автобусів - не можуть. Медики сусідньої області прийшли на допомогу. Дві бригади кропивницьких медиків протягом місяця надавали допомогу миколаївцям - щоб дістатися до напівзруйнованих сіл, долали десятки кілометрів бездоріжжям. Дивом вціліли, бо довкола - міни. “Навігатор показує 20 кілометрів, ми об’їжджали і 70 кілометрів, і 50 кілометрів. Ці п’ятдесят кілометрів ми могли їхати і дві години, і три години. Дуже багато від снарядів вирв - не знаєш, куди заїжджаєш, вправо, вліво, не звертаєш, бо всюди "міни" написано. Ми боялись, але так ми їздили, ми проїхали 1100 кілометрів по бездоріжжю”, - каже водій бригади.

Довкола розбиті мости, спалена ворожа техніка і зруйновані будинки, а в погребах біля залишків сільських хат на медичну допомогу чекають люди. Медиків вони побачили вперше за 9 місяців. “Під обстрілами жили по місяцях. По 2-3 місяця в погребі, з дітьми, з усім повністю, бо обстріли, обстріли, обстріли. Недоїдали, була сім’я інвалідів, яких не було вивезти кому, там залишалися, вижили…” - розповідає фельдшер Сергій Булацел.

В деяких селах є вцілілі, хоч і пограбовані амбулаторії, в інших людей приймали в бібліотеках, магазинах чи просто на колесах - у швидких. Майже всі пацієнти знесилені і у стресі. “Брали медикаменти найнеобхідніші, які потрібні для людей, прибували на місце заздалегідь, людей там попереджали, що приїдуть лікарі, вони збиралися”, - додає Сергій.

Найважчих відвозили до лікарні, решті давали ліки та гуманітарну допомогу, все мали із собою. За місяць обстежили до трьох тисяч мешканців Миколаївщини.

Наразі кропивницьких лікарів на медичному фронті в південному напрямку заступили колеги з інших областей, але кропивничани переконують: за потреби готові знову вирушити туди, де потрібна їхня допомога.

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