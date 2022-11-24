Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Зневоднення" Києва: люди набирали воду зі стічних труб багатоповерхівок (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1167
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Зневоднення" Києва: люди набирали воду зі стічних труб багатоповерхівок (фото)

Фото: ТСН.ua

Кияни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних цілей.

Київ понад добу залишався без водопостачання через російські ракетні обстріли.

Містяни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних потреб.

Наш кореспондент зазнімкував момент, як жінка у Святошинському районі столиці набирала воду зі стічної труби будинку.

Дехто набирав сніг у відра, щоб потім, коли він розстане, використовувати для миття рук тощо.

©

Нагадаємо, 24 листопада ближче до обіду у Києві почали відновлювати водопостачання. У КМДА попередили, що потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.

Чи готові українці до повного блекауту

Чи готові українці до повного блекауту

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1167
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація