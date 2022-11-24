"Зневоднення" Києва: люди набирали воду зі стічних труб багатоповерхівок (фото)

Кияни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних цілей.
Київ понад добу залишався без водопостачання через російські ракетні обстріли.
Містяни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних потреб.
Наш кореспондент зазнімкував момент, як жінка у Святошинському районі столиці набирала воду зі стічної труби будинку.
Дехто набирав сніг у відра, щоб потім, коли він розстане, використовувати для миття рук тощо.
Нагадаємо, 24 листопада ближче до обіду у Києві почали відновлювати водопостачання. У КМДА попередили, що потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.
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