"Зневоднення" Києва: люди набирали воду зі стічних труб багатоповерхівок (фото)

Кияни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних цілей.

Київ понад добу залишався без водопостачання через російські ракетні обстріли.

Містяни не розгубилися і придумали, де взяти воду для технічних потреб.

Наш кореспондент зазнімкував момент, як жінка у Святошинському районі столиці набирала воду зі стічної труби будинку.

Дехто набирав сніг у відра, щоб потім, коли він розстане, використовувати для миття рук тощо.

Нагадаємо, 24 листопада ближче до обіду у Києві почали відновлювати водопостачання. У КМДА попередили, що потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.

Чи готові українці до повного блекауту

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