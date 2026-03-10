Зняття санкції з нафти та "хороша" розмова з Путіним: Трамп шокував новими заявами

Дональд Трамп / © Getty Images

Сполучені Штати розпочали процес зняття санкцій із нафти, щоб зупинити цінові стрибки на світових ринках. Президент Дональд Трамп припустив, що обмеження можуть не повернутися ніколи, оскільки він очікує на встановлення глобального миру. Про це лідер США заявив після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яку він оцінив як «дуже хорошу».

Деталі нафтової стратегії Білого дому та майбутнє війни в Україні — у матеріалі кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Трамп зробив заяву про операцію в Ірані

Президент США вийшов до преси на тлі лихоманки на нафтових ринках та невизначеності щодо термінів завершення війни в Ірані. Попри це, Дональд Трамп випромінював оптимізм, назвавши свої дії «феноменальним успіхом».

За словами президента, операція йде навіть краще, ніж він сподівався. Головна мета Вашингтона зараз — назавжди позбавити Іран можливості виробляти ядерну зброю. Трамп висловив незадоволення новим духовним лідером Ірану Моджтабою Хеменеї, проте не уточнив, чи стане той «ціллю» для США.

Трамп поговорив з Путіним

Одним із найбільш резонансних моментів виступу Трампа стала розповідь про його телефонний дзвінок до Москви. Попри дані спецслужб про те, що Росія могла надавати Ірану розвіддані для ударів по американських військових, Трамп залишився задоволений діалогом із диктатором.

Дональд Трамп: «Ми, очевидно, говорили про Близький Схід. І він (Путін — ред.) хоче бути корисним. Я сказав, що ти міг би бути кориснішим, якби завершив війну між Україною та Росією. Це було б більшою допомогою. Але у нас була дуже гарна розмова, і він хоче бути дуже конструктивним».

Президент США знову згадав про особисту неприязнь між Зеленським та Путіним, назвавши це «ненавистю», проте висловив сподівання на позитивний розвиток подій.

Нафта в обмін на мир: санкції можуть не повернутися

Щоб приборкати ціни на паливо, США вже частково послабили обмеження для російської нафти, дозволивши Індії купувати її безпосередньо з танкерів у морі. Трамп запевнив: це лише початок.

Дональд Трамп: «Ми скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції проти деяких країн, і ми збираємося їх зняти, поки ситуація не владнається. А далі — хто знає? Можливо, нам і не доведеться їх накладати знову. Скрізь буде мир».

Водночас Вашингтон пропонує нафтовим танкерам спеціальні страховки від політичних ризиків та військовий супровід в Ормузькій протоці, щоб гарантувати стабільність постачань.

Виступ Трампа відбувся після важких вихідних, коли він разом із кабінетом зустрічав труни з американськими військовими, які загинули під час бойових дій на Близькому Сході. За словами президента, родини полеглих героїв мали до нього лише одне прохання: «завершити роботу».

