Зникають цілі вулиці: як армія Путіна знищує місто на Дніпропетровщині (фото, відео)

Російська терористична армія постійно обстрілює місто Нікополь на Дніпропетровщині. Через російські обстріли поступово зникає прибережна частина міста - вулиці розтрощені, а жителі змушені виїжджати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Житель Нікополя Олександр збирається уже втретє відновлювати оселю.

"Буквально два дні тому знову прилетіло. Все всередині пошкоджено, була пожежа на даху. Як кажуть - тут військові живуть, але тут ніхто не жив, а прилітало тричі", - каже чоловік.

Нікополь

Господар буденно розповідає про щоденні ворожі прильоти. Після останнього ремонту цілою хата простояла три дні.

У собаки з двору тяжка контузія після останнього прильоту. Зазвичай злий до сторонніх, нині він не звертає ні на кого уваги - каже господар.

Собака в Нікополі

По сусідству - майже повністю розтрощений будинок. Частина обвалилася, те, що залишилося, може впасти будь-якої миті.

"Вчора зранку в місті Нікополі був артобстріл, після цього наш будинок... Ну його вже немає, можна сказати, бо стіни вже розійшлися", - каже жителька Нікополя Алла Сиротенко.

Алла Сиротенко

Сили й душу в цей дім вкладали три покоління родини Алли. Відновити його вже неможливо, доведеться будувати наново. Жінка радіє принаймні тому, що всі залишились живі.

За півтора року, відколи Нікополь під обстрілами, зруйновані будинки тут рахують навіть не сотнями. Приватних - вже близько чотирьох тисяч, багатоквартирних - понад тисячу. І щодня до цієї статистики додаються нові оселі.

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Нагадаємо, в Нікополі на Дніпропетровщині 8 лютого посеред білого дня вбили заступника міського голови Віталія Журавльова – його автівку розстріляли.

Правоохоронці затримали місцевого мешканця за підозрою у вбивстві.

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