Зникла вода, не працюють банки та магазини: що відбувається у містах Донеччини, біля яких йдуть бої

У Донецькій області закриваються пошти, банки, центри надання послуг, а людей закликають до евакуації. З кожним днем виїхати з територій поблизу лінії бойового зіткнення дедалі важче.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

У Донецькій області триває евакуація. Люди, хоч і неохоче, проте змушені покидати свої домівки.

"Наразі ситуація в Селидовому настільки складна, що вже на околиці міста, чуємо і кулеметні черги і виходи міномета. А це це означає що ворог зовсім поруч із містом", - каже Наталія Нагорна.

У місті Українськ і досі залишається близько 30 дітей. І їх поліція хоче евакуювати.

"Спочатку будемо розмовляти, оновлювати списки. Багато хочуть евакуюватися, але шукають спосіб, авто у когось нема. Хтось не знає куди їхати. Тому будемо говорити, розказувати, що є евакуаційний потяг, що є програма, є допомога", - каже Павло Попов, заступник керівника кримінальної поліції Селидового.

Жителька Донеччини, яка очікує на евакуацію

В Українську лишився 1 магазин, зникла вода, не працюють банкомати, але люди терплять, не їдуть.

"Не хочемо нікуди. Куди їхати восьмий десяток. Сходили в магазин та й усе. Трошки привозять ще туди. А так - вже мертве місто", - кажуть місцеві.

Марина з чоловіком пояснюють – не можуть поїхати, бо відчувають відповідальність перед жителями свого міста. У Марини вдома – 17-річна донька Настя та онучка Поліна. Відпустити двох неповнолітніх самих, Марина боїться. Каже погодилась би, якби доньку з онучкою супроводжував батько дитини 28-річний Володимир.

Найбільше переживає, що цивільного чоловіка доньки мобілізують і її Настя залишиться сама: невідомо де з Полінкою на руках. Проте згодом жінка відпускає доньку та онуку.

Евакуація на Донеччині

До пункту збору на евакуацію людей звозять з усіх усюди - швидка допомога забрала пенсіонерів

Діти, собаки, коти, валізи та торби – всі гуртом намагаються нарешті сісти в евакуаційний вагон - такі їдуть переважно в західну частину України – там вже розселятимуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БОЇ ВСЕ БЛИЖЧЕ! З Селидівської громади із суперечками евакуйовують людей

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