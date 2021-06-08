Пішов гуляти на майданчик: зниклого 8-річного хлопчика у Дніпропетровській області знайшли мертвим

Хлопчик пішов з дому ще 2 червня, однак шукати його почали лише 6 числа.

У Дніпропетровській області сьогодні, 8 червня, знайшли тіло 8-річного Огли Ібрагіма Андрійовича. Хлопчик пішов гуляти на майданчик 2 червня та зник.

Як стало відомо, тіло дитини виявили кінологи в каналізаційному люку недалеко від місця, де він проживав.

Наразі поки невідомо, в результаті чого помер хлопчик і чи є на його тілі сліди насильницької смерті. На місці події працює слідчо-оперативна група.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

"До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група", — розповіли в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Відзначимо, що школяр пропав ще 2 червня, проте мама дитини поліцію про зникнення повідомила тільки через чотири дні. Хлопчик пішов гратися на майданчик о 12:00 і відтоді рідні його не бачили.

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