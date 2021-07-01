Загадкове зникнення 21-річного військового у Білій Церкві: справа отримала продовження

Відомості за заявою матері зниклого хлопця внесено до ЄРДР за статтею – умисне вбивство, але крапку у справі ставити рано, кажуть правоохоронці.

Справа щодо загадкового зникнення у Київській області 21-річного військового, учасника бойових дій Віталія Кондратьєва отримала продовження. Хлопця шукають уже майже чотири місяці.

У поліції Київської області ТСН.ua розповіли подробиці справи, водночас пояснивши, що багато деталей не можуть розголошувати в рамка слідства. Утім додали, що мають небезпідставну надію на те, що хлопець живий.

Пів року ніс службу на Сході

Востаннє Віталія бачили 6 березня 2021 року у місті Біла Церква, де розташована його військова частина.

Рідні шукають хлопця вже чотири місяці.

"Віталій зник за загадкових обставин у місті Біла Церква 6 березня 2021 року, його нібито виселили з військового гуртожитку, і він з усіма речами попрямував у невідомому напрямку. Згодом його комбат мені сказав, що там у гуртожитку був якийсь конфлікт, було вибито двері, розбитий унітаз, але подробиці не розголошували, а щоб зам'яти це все діло, Віталія нібито попросили написати заяву на виселення за власним бажанням. Але про це я дізналася не так давно", - розповіла ТСН.ua мати хлопця Олена.

Куди далі пішов її син, вона не знає. Ще мати розказала, що напередодні зникнення син помирився зі своєю дівчиною і перебував у піднесеному настрої.

Того ж дня, 6 березня, Віталій Кондратьєв заходив у соцмережі. Далі слід хлопця обірвався…

Мати додала, що восени її син повернувся зі Сходу, де пів року ніс службу, потім до березня перебував у військовій частині у Білій Церкві.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Київської області ТСН.ua повідомили, що 16 березня 2021 року до Фастівського райуправління поліції Київської області надійшла письмова заява від матері зниклого військового Олени З. за фактом залишення розташування військової частини у Білій Церкві Київської області її сином, Віталієм Кондратьєвим, 25.07.1999 року народження, який 10 березня 2021 року не вийшов на службу.

"Після проведення перевірки матеріали розгляду заяви були направлені для прийняття рішення, згідно з чинним законодавством, до керівництва військової частини, де служив Віталій. За два з половиною місяці, 4 червня, до Фастівського РУП ГУНП в Київській області мати подала повторну заяву про зникнення її сина", - розповіли у пресслужбі поліції Київщини.

За даними пресслужби, 15 червня на підставі ухвали Фастівського міськрайонного суду Київської області відомості за заявою Олени З. внесено до ЄРДР за ч.1 cт. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Є небезпідставна надія, що хлопець живий

У поліції нам пояснили, що, коли зникає людина, провадження завжди відкривають саме за цією статтею, оскільки це стандартна процедура. А далі вже надають додаткову кваліфікацію. Тому крапку у цій справі ставити зарано, кажуть у поліції Київщини. Там сподіваються і водночас натякають - мають небезпідставну надію, що хлопець живий.

Нині матеріали провадження направлені до Фастівської окружної прокуратури для визначення підслідності, вони будуть скеровані до Білоцерківської військової прокуратури.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції оперативним шляхом потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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