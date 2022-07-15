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Зникнення дитини батьки помітили не відразу: понад тиждень на Дніпропетровщині шукають 6-річного хлопчика

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Зникнення дитини батьки помітили не відразу: понад тиждень на Дніпропетровщині шукають 6-річного хлопчика

Фото: скриншот з відео

Шестирічного Василька Подкуйка досі шукають на Дніпропетровщині. Хлопчик зник тиждень тому у селі Проточі. Вийшов з хати і не повернувся.

У п’ятницю, 15 липня, поліцейські та волонтери вкотре прочісували місцевість, бо з’явилась інформація, що хлопчика начебто бачили у рідному селі. Утім поки його не знайшли. Ускладнює пошуки те, що дитина не говорить та погано чує.

Про це 15 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Живе Василько з мамою і татом. Батьки кажуть: того вечора не догледіли дитини, бо посварились. Мати пішла з хати, а батько не одразу помітив, що син зник. 

Кажуть, він і раніше тікав. Однак так надовго не зникав. Куди міг піти нині - твердять, і гадки не мають.

Його мати Галина Подкуйко каже, що, коли почула розмови в селі про пропалу дитину, не відразу зрозуміла, що мова йде про її Василька.

Батько хлопчика Андрій Подкуйко розповів, що теж не відразу зауважив його зникнення, спершу намагався шукати малого самотужки, попросивши допомоги лише у сусіда.

Пошуки Василька Подкуйка тривають, усіх, хто бачив хлопчика – просять повідомляти до поліції на 102.

На Дніпропетровщині тривають пошуки 6-річного хлопчика

На Дніпропетровщині тривають пошуки 6-річного хлопчика

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