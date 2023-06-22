Зникнення туристів дорогою до "Титаніка": компанія, яка спускала батискаф, відповіла ТСН.ua

Невеликий підводний човен зник безвісти, вирушивши до місця, де потонув "Титанік". Доля п'яти людей, що перебувають на борту, залишається невідомою.

Підводний апарат OceanGate Expeditions зник о четвертій ранку 18 червня. На його борту перебувають заможні пасажири, які заплатили по 250 тисяч доларів за квиток. Зниклий туристичний підводний човен востаннє подавав сигнал, коли перебував над пунктом призначення — "Титаніком". Вважається, що на підводному човні достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12 години дня четверга за британським часом.

У відповідь на запит журналіста ТСН.ua OceanGate підтвердили, що генеральний директор Стоктон Раш перебуває на борту підводного апарату як член екіпажу, і як пілот.

"Вже протягом певного часу ми не можемо зв'язатися з одним з наших підводних дослідницьких апаратів, який зараз перебуває на місці катастрофи "Титаніка". Вся наша увага зосереджена на благополуччі екіпажу, і ми робимо все можливе, щоб повернути п'ятьох членів екіпажу додому в цілості й схоронності. Ми глибоко вдячні за термінову і широку допомогу, яку ми отримуємо від багатьох державних установ і глибоководних компаній, оскільки ми намагаємося відновити зв'язок з підводним апаратом. Ми молимося за безпечне повернення екіпажу та пасажирів і будемо надавати оновлену інформацію за мірою її надходження", - йдеться у відповіді компанії.

Екіпаж втратив зв'язок із базовим кораблем субмарини MV Polar Prince за годину та 45 хвилин після двогодинного спуску, і наразі здійснюються відчайдушні спроби знайти судно до того, як закінчиться повітря.

Ірландський дослідник Рорі Голден, один із членів екіпажу батискафа, який зник під час експедиції до уламків "Титаніка", вийшов на зв'язок і написав у пості в Facebook, що з ним усе гаразд.

Рятувальники визнали, що субмарина могла застрягти в уламках "Титаніка", який розташований за 370 миль від Ньюфаундленда в Канаді, але перебуває у водах США. Пілотована рятувальна субмарина ВМС США не може спуститися на таку глибину, так що дістатися до неї можна лише за допомогою транспортного засобу з дистанційним керуванням.

Субмарина OceanGate – Титан – вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин.

Хто перебував на субмарині, що зникла біля "Титаніка"

На борту субмарини OceanGate перебуває британський мільярдер Геміш Гардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану із сином. Про це пише DailyMail.

Геміш Гардінг є очільником приватної авіабудівної компанії Action Aviation. Про те, що він на борту, повідомив його друг, астронавт NASA Террі Віртс.

На борту субмарини цього разу опинилися генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, всесвітньо відомий французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, британський мільярдер Геміш Гардінг, 48-річний Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман Давуд.

Шахзада Давуд — один із найбагатших людей Пакистану. Але останнім часом він живе у Великій Британії, де в нього у графстві Суррей шикарний маєток. Шахзада одружений із психологинею Христиною, також у нього є дочка Аліна.

Шахзада є заступником очільника Engro Corporation, яка виробляє добрива, харчові продукти й енергію, а також Dawood Hercules Corporation, яка виготовляє хімікати. Він народився в Пакистані, але переїхав до Великої Британії, де вивчав право в Букінгемському університеті. Також є членом правління благодійної організації Prince's Trust.

Зниклою субмариною, яка пливла до "Титаніка", керували за допомогою геймпада за $40

Журналістам вдалося з'ясувати, що апарат керувався за допомогою ігрової консолі, пише vice.com.

Видання повідомляє, що субмарина управляється модифікованим бездротовим геймпадом Logitech G F710, роздрібна ціна якого становить $39,99. Проте варто сказати, що компанія-виробник поки не підтвердила цей факт офіційно.

Відтоді, як підводний човен зник, користувачі соцмереж критикували і насміхалися з того, що виробник використовував ігровий контролер середнього рівня. Але виявилося, що для управління серйозною військовою технікою, як-от танки та підводні човни, досить часто використовуються стандартні або трохи модифіковані консолі, пише ЗМІ.

Wow the missing Titanic tourist sub was being controlled with an off-brand PlayStation controller? For $250K you think they could at least afford a PS5 controller. Also I can’t imagine how horrifying it must of been trapped at the bottom of sea in that. pic.twitter.com/KBtrvNrqDh — John Keil (@JohnnyKeil617) June 20, 2023

Довідка:

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Від моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.

Вчені вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже за 40 років.

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